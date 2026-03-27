El parque de aventuras de Málaga con 30.000 metros cuadrados con paintball, karts, ‘Humor Amarillo’ y su propio ‘Grand Prix’: "Es perfecto para ir con los peques"

Un parque de aventuras de 30.000 metros cuadrados con paintball, karts, fútbol burbuja y sus propias pruebas de 'Humor Amarillo', 'El Juego del Calamar' y 'Grand Prix'. Así es el centro de ocio malagueño Yujuland, situado a apenas 15 minutos del Centro de la capital, en el que sus visitantes pueden disfrutar de toda clase de yincanas, actividades y juegos para todas las edades.

"Es el lugar perfecto para disfrutar de un día repleto de aventuras en Málaga llena de diversión y muchas sorpresas", asegura este centro situado en el barrio malagueño de Campanillas y especializado en despedidas de soltero, cumpleaños, reuniones de empresa, excursiones escolares, fiestas universitarias y de graduación e, incluso, pool party en verano.

Actividades para todas las edades en este parque de Málaga

Así, Yujuland se presenta como un lugar lleno de ocio y diversión en el que sus visitantes pueden realizar sus actividades de 'Humor Amarillo', paintball, mini paintball, escape room, karting a pedales, laser tag, bubble fútbol, 'El Juego del Calamar', karaoke, 'Grand Prix', 'Supervivientes' y, en verano, su parque acuático hinchable. Todo ello se puede completar con su servicio de barbacoa.

"Es perfecto para ir con los peques", señalan sus usuarios en las reseñas del centro, donde también aseguran que es "un parque muy grande y diferente". "Los niños lo pasaron genial desde el primer momento", recalca un ciudadano.

Un parque de aventuras con toda clase de pruebas y yincanas

Junto a esto, señala otra: "Fuimos este fin de semana a celebrar una despedida de soltera y solo puedo decir que ha sido increíble". "He celebrado mi cumpleaños aquí y ha sido una experiencia para repetir. Los juegos, el ambiente, todo ha sido increíble", añade otro.

En sus 30.000 metros cuadrados de extensión, Yujuland ofrece toda clase de pruebas, yincanas, luchas de gladiadores e hinchables para disfrutar del "mejor ambiente de Málaga", tal y como indica el propio centro de ocio.

Actividades destacadas: Humor Amarillo, paintball y más

Entre sus opciones, destaca su actividad de 'Humor Amarillo', en la que los visitantes pueden realizar toda clase de pruebas, actividades, juegos y yincanas "llenas de risas, caídas épicas y muchísima diversión en grupo", con pruebas como lucha de gladiadores, bolos humanos, pared de puños y luchadores de sumo.

A esto se suma su paintball repleto de trincheras, vehículos y escapadas, así como un minipaintball para niños de entre 8 y 14 años. De igual modo, los usuarios pueden disfrutar de su escape room con hinchables, castillos y barredoras para los más pequeños.

Diversión para todos: karting, laser tag y bubble fútbol

Los visitantes también podrán disfrutar de su karting a pedales, perfecto para compartir "diversión, competición y risas" para todas las edades; así como un 'Laser tag' de Fortnite, un juego de combate por equipos con pistolas láser, disponible para niños a partir de 7 años y para adultos de todas las edades.

Junto a esto se encuentran sus actividades de bubble fútbol, en el que disfrutar de un partido diferente dentro de una burbuja hinchable, además de 'El Juego del Calamar', con una yincana con las pruebas de la serie.

Las pruebas favoritas de los visitantes: Grand Prix y Supervivientes

Entre las favoritas de los visitantes también se encuentran su 'Grand Prix', con diferentes actividades inspiradas en el programa de televisión presentado por Ramón García, la actividad de 'Supervivientes', con pruebas basadas en el concurso de televisión e, incluso, un parque acuático hinchable de 4.000 metros cuadrados disponible en los meses de verano.

El precio de actividades como 'Humor Amarillo', 'Supervivientes', 'Grand Prix' y 'El Juego del Calamar' es de 25 euros por persona, mientras que el fútbol burbuja tiene un coste de 20 euros y el paintball con 300 bolas 30 euros.

El servicio de barbacoa y barra libre tiene un precio de 30 euros, mientras que el traslado en discobús, ida y vuelta desde Málaga, cuesta 15 euros por persona. Todo ello se puede disfrutar en su enorme recinto de la calle República del Congo de Campanillas, en Málaga capital.