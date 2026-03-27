El cierre de Pedro de Quejana corta el acceso al barrio de la Victoria por el Camino Nuevo en plena Semana Santa

El acceso al barrio de la Victoria por el Camino Nuevo se verá cortado durante los próximos días debido al cierre de tráfico en la calle Pedro de Quejana, donde la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) está llevando a cabo trabajos de reparación en una conducción de la red arterial de abastecimiento tras el reventón de una tubería de suministro de agua y que ocasionó numerosos daños en la calzada.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha informado de que esta incidencia alterará además los desvíos habituales previstos para varias líneas de la EMT con motivo del paso de las procesiones por la calle Victoria durante la Semana Santa.

Cambios en las líneas de la EMT

En concreto, las líneas 1, C2, 37 y Nocturno 2, en sentido Fuente Olletas, tendrán que modificar su recorrido y circularán por Paseo de Reding, Paseo de Miramar, avenida Mayorazgo y Camino de los Almendrales para acceder a Fuente Olletas.

Según la previsión municipal, el corte de calle Victoria y la consiguiente alteración del itinerario de los autobuses se producirá el Domingo de Ramos y el Martes Santo a partir de las 14.00 horas, mientras que el Miércoles Santo y el Viernes Santo será desde las 16.00 horas. En cualquier caso, estos horarios son orientativos y podrán variar en función de las indicaciones de la Policía Local.

Corte de tráfico

Además, durante el tiempo que duren las obras en Pedro de Quejana, el tráfico permanecerá cortado en calle Ferrándiz en sentido Centro, desde el Paseo Salvador Rueda hasta la propia calle Pedro de Quejana, que únicamente quedará habilitada para residentes. De este modo, la circulación desde Paseo Salvador Rueda en dirección al Centro está siendo desviada hacia Sierra del Co.

Los trabajos de reparación tienen una duración estimada de entre una semana y diez días, aunque este plazo podría modificarse en función de la evolución de la intervención.

Desde el Ayuntamiento recomiendan a los usuarios del transporte público y a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y consultar los canales oficiales para comprobar el estado actualizado del tráfico y del servicio de autobuses.