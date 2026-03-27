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La Policía Nacional inicia esta Semana Santa una campaña audiovisual en el aeropuerto de Málaga para agilizar los controles de documentación

Paneles informativos mostrarán a una portavoz del cuerpo dando sencillas instrucciones en inglés para que los viajeros se dirijan a los puntos de control adecuados

Puntos de control de documentación.

Puntos de control de documentación.

La Opinión

La Policía Nacional ha puesto en marcha en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol una campaña informativa en formato audiovisual para agilizar los controles de documentación que se realizan a los pasajeros en las áreas de Llegadas y Salidas.

Esta iniciativa de la Comisaría Provincial, que coincide con la llegada de la Semana Santa y gran movimiento de pasajeros, beneficiará a ciudadanos de la Unión Europea como de terceros países que pasen por el recinto aeroportuario malagueño. La Policía Nacional ha informado de que esta campaña, que cuenta con el respaldo de la Jefatura Superior de Policía en Andalucía Oriental y AENA, supone un plan pionero que "aspira a extenderse a otros aeropuertos nacionales".

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Una de las ilustraciones de la campaña informativa.

Una de las ilustraciones de la campaña informativa. / L.O.

Difusión en paneles informativos

La difusión de la campaña informativa comenzará este mismo fin de semana en las pantallas del aeropuerto. Instrucciones sencillas en inglés de una portavoz de la Policía Nacional, con apoyo de subtítulos, mostrarán a los pasajeros los puntos de control de acceso y documentación a los que deben dirigirse. La distribución tendrá en cuenta si se trata de ciudadanos de la Unión Europa o de terceros países, con particularidades para menores de edad, en función de su edad, o de la documentación que ostenten (permiso de residencia, visado y/o pasaporte).

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