Puente cree "decepcionante" que el Ayuntamiento pida su dimisión: "Tenía a De la Torre por una persona seria"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de "decepcionante" que en el Ayuntamiento de Málaga hayan pedido su dimisión tras la incidencia que mantiene a Málaga capital sin conexión directa por alta velocidad, ya que hay un transbordo en autobús desde la localidad de Antequera por la caída de un muro en Álora. "Tenía a Paco de la Torre -el alcalde- por una persona seria", ha dicho.

"Hemos compartido como alcaldes inquietudes relacionadas con la movilidad, me invitaba siempre a los foros que organizaba en Málaga como una referencia que entonces yo era en materia de movilidad en mi ciudad. Y es decepcionante un comportamiento de gente seria de esta manera", ha indicado Puente, durante su participación en el VI Foro Económico de 'elDiario.es'.

Ha vuelto a cuestionar el comportamiento "de niño de cinco años y decir quiero que la línea esté reabierta y sino, dimite" y preguntado por si lo va a hacer ha dicho que "no lo tiene previsto" y ha ironizado con que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hubiera tenido alguna tentación de cesarme, en estas últimas 24 horas, lo habría tenido fácil". "No parece que sea esa su intención y tampoco es la mía", ha apuntado.

Cortes en carreteras, como simil con el AVE

Según Puente, lo que le ocurre a la línea Madrid-Málaga a ese punto de Álora, tras la caída del muro, "es lo mismo que sucede a 33 carreteras autonómicas o provinciales andaluzas que en este momento están cortadas desde la misma fecha que cayó el muro", debido a las importantes precipitaciones; y ha dicho no saber "lo que estará haciendo la Junta de Andalucía o las diputaciones provinciales para reponer esas infraestructuras".

Pero sí ha precisado que sabe que en el caso de Adif "desde el minuto uno ha puesto toda la carne en el asador" para reponer la infraestructura con unas actuaciones "complejísimas" que suponen "desmantelar por completo" el talud y en las que, ha incidido, "se está trabajando 24 horas al día", con el fin de concluir las obras "en un periodo de tiempo de en torno a los dos meses".

"Pedir más es profundamente infantil y profundamente inmaduro", ha apostillado el ministro, quien ha incidido en que "no podemos hacer más, estamos metiendo todo lo que se puede meter en ese espacio en cuanto a trabajadores, máquinas y horas; y esto es lo que podemos hacer, no tenemos más posibilidades", ha manifestado.

Cálculos estrambóticos

Asimismo, ha señalado que "el colmo es hacer cálculos estrambóticos del daño que se le hace a Málaga" y ha recordado que Málaga tiene "el aeropuerto internacional más importante de España después de Madrid, Barcelona y Baleares, con un volumen de viajeros tremendo al año, 28 millones al año, que es por donde llegan fundamentalmente los turistas".

"Es un disparate, es disparatado lo que se está haciendo. Hay unas elecciones ahí --en Andalucía-- el 17 de mayo y no sé si les dará resultado; a mí me parece muy poco serio, pero es lo que hay", ha concluido el ministro.