Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nómina funcionariosExtranjeros en MálagaCasa hermandad del CautivoEl tiempo en Semana SantaGrietas en San TelmoTronos de Málaga: símbolos e historiasPuente critica al alcaldeTraslados en Málaga
instagramlinkedin

Polémica

Puente cree "decepcionante" que el Ayuntamiento pida su dimisión: "Tenía a De la Torre por una persona seria"

El ministro Puente califica de "decepcionante" la petición de dimisión del Ayuntamiento de Málaga, tras la caída de un muro en Álora que interrumpe la conexión directa por alta velocidad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la tercera jornada del VI Foro Económico organizado por elDiario.es, de Madrid.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la tercera jornada del VI Foro Económico organizado por elDiario.es, de Madrid. / Ricardo Rubio

La Opinión

Málaga

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de "decepcionante" que en el Ayuntamiento de Málaga hayan pedido su dimisión tras la incidencia que mantiene a Málaga capital sin conexión directa por alta velocidad, ya que hay un transbordo en autobús desde la localidad de Antequera por la caída de un muro en Álora. "Tenía a Paco de la Torre -el alcalde- por una persona seria", ha dicho.

"Hemos compartido como alcaldes inquietudes relacionadas con la movilidad, me invitaba siempre a los foros que organizaba en Málaga como una referencia que entonces yo era en materia de movilidad en mi ciudad. Y es decepcionante un comportamiento de gente seria de esta manera", ha indicado Puente, durante su participación en el VI Foro Económico de 'elDiario.es'.

Ha vuelto a cuestionar el comportamiento "de niño de cinco años y decir quiero que la línea esté reabierta y sino, dimite" y preguntado por si lo va a hacer ha dicho que "no lo tiene previsto" y ha ironizado con que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hubiera tenido alguna tentación de cesarme, en estas últimas 24 horas, lo habría tenido fácil". "No parece que sea esa su intención y tampoco es la mía", ha apuntado.

Cortes en carreteras, como simil con el AVE

Según Puente, lo que le ocurre a la línea Madrid-Málaga a ese punto de Álora, tras la caída del muro, "es lo mismo que sucede a 33 carreteras autonómicas o provinciales andaluzas que en este momento están cortadas desde la misma fecha que cayó el muro", debido a las importantes precipitaciones; y ha dicho no saber "lo que estará haciendo la Junta de Andalucía o las diputaciones provinciales para reponer esas infraestructuras".

Pero sí ha precisado que sabe que en el caso de Adif "desde el minuto uno ha puesto toda la carne en el asador" para reponer la infraestructura con unas actuaciones "complejísimas" que suponen "desmantelar por completo" el talud y en las que, ha incidido, "se está trabajando 24 horas al día", con el fin de concluir las obras "en un periodo de tiempo de en torno a los dos meses".

"Pedir más es profundamente infantil y profundamente inmaduro", ha apostillado el ministro, quien ha incidido en que "no podemos hacer más, estamos metiendo todo lo que se puede meter en ese espacio en cuanto a trabajadores, máquinas y horas; y esto es lo que podemos hacer, no tenemos más posibilidades", ha manifestado.

Cálculos estrambóticos

Asimismo, ha señalado que "el colmo es hacer cálculos estrambóticos del daño que se le hace a Málaga" y ha recordado que Málaga tiene "el aeropuerto internacional más importante de España después de Madrid, Barcelona y Baleares, con un volumen de viajeros tremendo al año, 28 millones al año, que es por donde llegan fundamentalmente los turistas".

Noticias relacionadas y más

"Es un disparate, es disparatado lo que se está haciendo. Hay unas elecciones ahí --en Andalucía-- el 17 de mayo y no sé si les dará resultado; a mí me parece muy poco serio, pero es lo que hay", ha concluido el ministro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dani García, chef malagueño: 'Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama
  2. Málaga recibe la mayor biblioteca flotante del mundo: tarifas y visitas disponibles
  3. Málaga recupera pozos en el Bajo Guadalhorce para garantizar el suministro de agua ante la sequía
  4. Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
  5. La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
  6. Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga
  7. Málaga abre a los vecinos el rediseño del paseo marítimo de El Palo antes de su gran reforma
  8. El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente

Puente cree "decepcionante" que el Ayuntamiento pida su dimisión: "Tenía a De la Torre por una persona seria"

Puente cree "decepcionante" que el Ayuntamiento pida su dimisión: "Tenía a De la Torre por una persona seria"

Virginia Martín, nueva presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga

Virginia Martín, nueva presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga

Una operación contra el narcotráfico se salda con varios registros y arrestos en Mijas

Una operación contra el narcotráfico se salda con varios registros y arrestos en Mijas

Málaga es la quinta provincia española con más extranjeros con autorización de residencia por arraigo

Málaga es la quinta provincia española con más extranjeros con autorización de residencia por arraigo

La marisquería de Málaga con 70 años de historia que sirve el mejor cartucho de pescaíto frito por pocos euros: "Aquí no solo se sirve marisco, se honra al mar"

La marisquería de Málaga con 70 años de historia que sirve el mejor cartucho de pescaíto frito por pocos euros: "Aquí no solo se sirve marisco, se honra al mar"

Los pacientes ingresados en el Hospital Clínico de Málaga reciben la visita de la Archicofradía del Paso y la Esperanza

Los pacientes ingresados en el Hospital Clínico de Málaga reciben la visita de la Archicofradía del Paso y la Esperanza

El cierre de Pedro de Quejana corta el acceso al barrio de la Victoria por el Camino Nuevo en plena Semana Santa

El cierre de Pedro de Quejana corta el acceso al barrio de la Victoria por el Camino Nuevo en plena Semana Santa

Intervenidas numerosas barcas sin registrar en cinco varaderos de la zona este de Málaga

Intervenidas numerosas barcas sin registrar en cinco varaderos de la zona este de Málaga
Tracking Pixel Contents