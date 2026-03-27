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Reestablecido el baño en las playas del Campo de Golf y Los Álamos tras ser prohibido por una bacteria

La bacteria E.coli fue encontrada hace unos días y podría haber sido originada por la rotura de varias conducciones de saneamien

Imagen de la estación de bombeo en la playa de Arraijanal, entre Guadalmar y Los Álamos.

Imagen de la estación de bombeo en la playa de Arraijanal, entre Guadalmar y Los Álamos. / Álex Zea

Laura Rubio

Laura Rubio

MÁLAGA

Los análisis de calidad de aguas permiten levantar la recomendación de evitar el baño en el extremo más oriental de la playa del Campo del Golf en Málaga y la playa de Los Álamos en Torremolinos por la aparición de la bacteria E.coli.

Bacteria encontrada en el litoral

Esta medida preventiva se tomó por orden la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía el pasado martes 25 de marzo tras detectarse la bacteria E. coli en los análisis del agua.

Según explicaron desde el Ayuntamiento, esta incidencia podría haber sido originada por la rotura de varias conducciones de saneamiento a finales de diciembre tras la crecida del río Guadalhorce.

Todo apunta a que en los resultados de las muestras que en su momento llevaron a tomar esta medida tuvieron influencia factores como los temporales de levante que provocaron la suspensión de sedimentos

Trabajos de reparación

Para volver a permitir el baño, Emasa se encontraba en esta zona del litoral trabajando en una solución provisional que permita reconducir las aguas afectadas hacia la depuradora del Guadalhorce.

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Estos análisis, realizados por la Delegación de Medio Ambiente, se incluyen en el marco del protocolo de vigilancia establecido por el Real Decreto 1341/2007 y los resultados de los mismos permiten "garantizar que las aguas de esta playa son aptas para el baño, al haberse restablecido los niveles de concentración habituales de los parámetros microbiológicos".

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