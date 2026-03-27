Ruiz Montes en el corazón de Roma: refuerza su huella artística junto a León XIV y Felipe VI

José María Ruiz Montes ha vuelto a situar su nombre en una escena de alto voltaje institucional y simbólico en Roma. El escultor malagueño ha podido saludar en los últimos días tanto al papa León XIV como al rey Felipe VI, en un contexto en el que su obra también ocupa un lugar propio en la capital italiana. El artista pone el acento en un detalle nada menor: en la Embajada de España ante la Santa Sede se conserva un busto de Felipe VI realizado por él, una pieza que convierte su firma en presencia malagueña dentro de uno de los espacios diplomáticos más emblemáticos de la ciudad.

La secuencia tiene peso por sí sola. Ruiz Montes relata que fue invitado al acto relacionado con la recepción del título de protocanónigo de Santa María la Mayor por parte de Felipe VI, una ceremonia que se celebró en Roma dentro de la agenda oficial de los Reyes en el Vaticano. La visita incluyó además la audiencia con el papa León XIV, en el que fue el primer encuentro oficial del Pontífice con los monarcas españoles desde su elección.

El escultor malagueño resume así ese momento: “Pude hablar con el rey, saludarlo”. Y añade también otro hito reciente: “He estado también este miércoles saludando de paso al Papa, León XIV”.

La presencia de Ruiz Montes en Roma cobró aún más relieve por el contexto en el que se produjo. El saludo del escultor malagueño al rey Felipe VI llegó en el marco de la visita oficial de los monarcas españoles al Vaticano el pasado 20 de marzo, una jornada en la que fueron recibidos en audiencia por el Papa León XIV en el Palacio Apostólico. Tras ese encuentro, los Reyes mantuvieron también una reunión con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y con monseñor Paul Richard Gallagher, responsable vaticano para las Relaciones con los Estados.

La audiencia no fue un simple gesto protocolario. Según informó la Santa Sede, en esas conversaciones se puso en valor la buena relación entre España y el Vaticano, con la vista puesta además en el próximo viaje apostólico de León XIV a España. También se abordaron asuntos de actualidad vinculados a la situación del país y al papel de la Iglesia en la sociedad.

Busto de Felipe IV obra de Ruiz Montes. / José María Ruiz Montes

El busto de Felipe VI, firma malagueña en Roma

Buena parte del valor noticioso de esta historia está en la conexión entre el artista y el espacio en el que se desarrolló el acto. Según explica el propio Ruiz Montes, él es el autor del busto de Felipe VI que se encuentra en la Embajada de España ante la Santa Sede, ubicada en el histórico Palacio de España de Roma, sede diplomática española ante el Vaticano. El propio escultor subraya la singularidad de la pieza: “Tener un retrato de Su Majestad en Roma” y, además, “el único retrato que hay en Roma del rey Felipe VI”. La Embajada española ante la Santa Sede tiene su sede precisamente en el Palazzo di Spagna, uno de los enclaves históricos de la presencia diplomática española en la ciudad.

Ruiz Montes lo cuenta con orgullo evidente: “Un malagueño, un escultor malagueño, tener allí una obra en Roma, y además de Su Majestad... me parecía interesante”. El artista estuvo acompañado por el sacerdote rondeño Salvador Aguilera, vinculado desde hace años a la Curia romana, nombrado en diciembre capellán de Su Santidad y vinculado al Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Ruiz Montes saluda a Su Santidad León XIV en Roma este miércoles. / Vatican Media

Del Rey al Papa León XIV

La relevancia del episodio crece por el contexto. El saludo al Rey se produjo en torno al acto en el que Felipe VI tomó posesión del título de protocanónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una dignidad histórica ligada a la Corona española. En paralelo, Ruiz Montes también tuvo la ocasión de poder saludar al Papa en Roma, cerrando así una secuencia extraordinaria para cualquier creador y especialmente significativa para un artista andaluz con obra instalada en un enclave diplomático español de primer nivel. Fue este pasado miércoles, en audiencia en San Pedro del Vaticano. Y aprovechó además para entregar al Pontífice un portarretratos con la imagen del Cristo del Perdón, una obra salida de sus manos y venerada en Puertollano.

El propio escultor recuerda además otro antecedente en su relación con las instituciones españolas en Roma: en 2015 realizó un busto del filósofo George Santayana, pieza que, según explica, se encuentra en la biblioteca del Palacio. Esa continuidad refuerza la idea de una trayectoria ya asentada en escenarios de representación oficial. En sus palabras, el momento vivido estos días cobra valor no solo por la fotografía, sino por el contexto que rodea a la obra: “Dentro del contexto... tener un retrato de Su Majestad en Roma... me parecía interesante”.

La historia tiene un claro componente local. No es solo la de un saludo protocolario, sino la de un artista de Málaga que ve cómo su firma aparece asociada a dos focos de enorme proyección: la Casa Real y el Vaticano. De ahí que Ruiz Montes insistiera en compartir el episodio antes incluso de difundirlo por sus propias redes. “Me haría ilusión”, dice, al entender que el eco de la noticia también proyecta a Málaga en un escenario internacional de enorme simbolismo.