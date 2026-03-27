Los socialistas de Málaga arrancan este viernes su proceso orgánico y la elaboración de las listas

Las agendas políticas de los partidos andaluces ya se han reorganizado para llegar a tiempo a la cita del 17 de mayo. Los socialistas arrancarán este viernes su calendario electoral con una reunión de la Ejecutiva Regional, donde empezarán a despejarse las incógnitas sobre quiénes serán los cabezas de lista del partido por cada una de las ocho provincias.

María Jesús Montero ha dejado la vicepresidencia primera del Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda (aunque no su escaño en el Congreso) para ser la candidata del PSOE a presidir la Junta, pero aún queda por conocer quiénes conformarán las candidaturas electorales.

Josele Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga / L.O.

El tablero político en Málaga

Los socialistas en Málaga también empiezan a diseñar su propia jugada electoral. Previsiblemente contarán con Josele Aguilar, actual secretario provincial del partido y parlamentario andaluz, como número uno de la candidatura al Parlamento. Aun así, las quinielas siguen abiertas para la segunda, tercera y cuarta posición. En listas cremallera.

Tras Aguilar, las cábalas y debates sobre el nombre de la mujer que ocupe el dos tienen en cuenta que Isabel Aguilera, actual parlamentaria, ya ha cubierto una gran etapa política y que Alicia Murillo, también actualmente con escaño, pertenece a la misma agrupación de Dani Pérez (Bailén-Miraflores), lo que podría perjudicar sus opciones. Todo está abierto pero Dani Pérez, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga podría ser número tres.

Ese es el gran meollo de la cuestión, si Pérez continúa en el Ayuntamiento de Málaga, para intentar en las próximas municipales un nuevo asalto a la alcaldía o si es enviado a Sevilla como parlamentario (ya fue diputado en el Congreso) y es así apartado de la carrera municipal. Es el propio Josele Aguilar, líder provincial, el que apetecería la candidatura a la alcaldía malagueña, según muy diversas fuentes. En este contexto cabe recordar que Dani Pérez afirmaba en noviembre, en un debate en Canal Málaga en el que participó este periódico, con rotundidad que «yo quiero ser alcalde de Málaga y trabajo para ser alcalde de Málaga». Repreguntado, no dudó en exhibir su deseo de ir a Primarias si el partido las organizaba.

Daniel Pérez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, el pasado 1 de Mayo / Álex Zea

Una campaña de nivel

Los primeros sondeos no dan precisamente la victoria a los socialistas. De hecho, el promedio de las encuestas publicadas durante la legislatura revalidarían una «cómoda victoria» del PP, aunque aún quedaría por determinar si necesitaría de la ayuda de Vox para gobernar o podría hacerlo en solitario. El PSOE lograría en torno al 20,5% de los sufragios.

En 2022, el PSOE encajó su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años al quedarse con 30 diputados.

Para revertir la situación, el partido hará un despliegue de medios prometedor «para revertir los pronósticos de las encuestas». Durante la campaña se prevé que tire de sus mejores efectivos y hasta viejas glorias. Así, se espera la implicación y actos en Málaga del secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; del ministro de Agricultura y Pesca, el andaluz Luis Planas, o incluso el expresidente Manuel Chaves, que esta semana, tras un largo silencio compareció en un acto en Málaga en el Rectorado en el que fue arropado por multitud de militantes notables como la exministra Magdalena Álvarez.