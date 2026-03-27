Squanto: el nativo americano clave en el Mayflower y posible amigo de Pocahontas que vivió en Málaga

En 1620, el Mayflower llegó a Plymouth, en lo que hoy es el norte de Massachusetts, transportando a los Peregrinos desde Inglaterra al Nuevo Mundo. Los Peregrinos eran un grupo de puritanos separatistas que huían de la persecución religiosa en su país.

Al llegar, se encontraron con los nativos americanos, y fue en este momento crucial cuando una figura se convirtió en clave en la historia: Squanto. Su nombre real era Tisquantum, y pertenecía a la tribu Pokanoket de los nativos Wampanoag. Sin embargo, su vida estaba estrechamente ligada a Málaga, a pesar de los más de 7.000 kilómetros que separaban ambas ciudades.

Squanto jugó un papel esencial en la supervivencia de los colonos de Plymouth, ya que fue el único nativo que hablaba inglés, lo que le permitió ayudarlos a establecer relaciones pacíficas con las tribus locales y a enseñarles a cultivar y pescar. Su contribución fue tan significativa que también se le asocia con el origen del Día de Acción de Gracias.

Pero la historia de Squanto comenzó mucho antes de su encuentro con los Peregrinos. Años antes, fue capturado y llevado a Inglaterra, donde vivió durante nueve años. Posteriormente, fue nuevamente capturado y llevado a España, donde se asentó en Málaga durante cuatro años.

Gracias a las investigaciones de Alan Cornett, un historiador estadounidense, la figura de Squanto vuelve a la vida. Cornett se trasladó a Málaga en busca de respuestas: "He investigado los archivos de Málaga. Ya hemos encontrado un libro y escrituras relacionadas con Squanto. Aún queda mucho por descubrir", afirma.

Ilustración de Squanto con los Peregrinos. / La Opinión

Uno de los hallazgos más importantes fue la escritura de la venta de Squanto. En 1614, John Smith vendió a Squanto y a otros 20 indígenas a un comerciante español llamado Juan Bautista Reales. Esta escritura se conserva en los archivos de Málaga y es parte de uno de los 29 libros guardados por los notarios de la ciudad.

En Málaga, Squanto se convirtió al catolicismo y fue bautizado y confirmado. Después, se trasladó a Inglaterra, donde trabajó, aprendió inglés y consiguió un pasaje de regreso a América. Al llegar, encontró a su tribu Wampanoag, y fue allí donde, al desembarcar los Peregrinos, Squanto los ayudó a sobrevivir durante su primer invierno.

Sin embargo, la historia de Squanto estuvo marcada por tragedias personales. Fue capturado por los exploradores ingleses, llevado a Europa y finalmente liberado. En 1619, regresó a América, solo para descubrir que su aldea había sido devastada por una enfermedad traída por los europeos.

Squanto también desempeñó un papel fundamental en la alianza entre los colonos de Plymouth y las tribus nativas. Su conocimiento del inglés, las lenguas nativas y las costumbres europeas lo convirtieron en un mediador crucial entre ambos mundos.

Amigo de Pocahontas

Es posible que, durante su estancia en Londres, Squanto y Pocahontas se conocieran, ya que ambas figuras estuvieron allí al mismo tiempo.

Aunque no existe confirmación oficial, varios historiadores sugieren que Squanto y Pocahontas podrían haberse conocido en Londres. En 1616, Squantofue secuestrado de su aldea y llevado a Londres.

Pocahontas. / La Opinión

Allí vivió en Cornhill Street, justo enfrente de donde Pocahontas (su nombre real era Matoaka), una nativa americana de la tribu Powhatan de Virginia, residía con su esposo, John Rolfe. Dado que no había muchos nativos americanos en Londres en ese momento, es bastante probable que ambos se conocieran y mantuvieran algún tipo de contacto.

El Origen del Día de Acción de Gracias

Squanto también fue clave en lo que hoy se conoce como Acción de Gracias.

El primer Día de Acción de Gracias se celebró en Plymouth, en lo que hoy es Massachusetts, en 1621, después de que los colonos del Mayflower lograran un primer éxito en la cosecha tras su llegada al Nuevo Mundo. Este evento, aunque no fue el festín que imaginamos hoy, fue una verdadera celebración de agradecimiento por la cosecha y por la ayuda brindada por los nativos americanos de la tribu Wampanoag, particularmente Squanto, quien les enseñó a cultivar maíz, pescar y cazar.

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Durante esta primera celebración, los colonos invitaron a los Wampanoag a compartir una comida. Los alimentos consistieron principalmente en pavo, maíz, frijoles, calabazas y frutas, aunque los platos no eran exactamente los mismos que servimos en la actualidad. La festividad duró tres días y combinó un festín con una ceremonia de agradecimiento.