Así será el tiempo en Málaga este Viernes de Dolores, Sábado de Pasión y Domingo de Ramos

Málaga huele a Semana Santa. El Viernes de Dolores abre la cuenta atrás de una de las celebraciones más esperadas del año. La ciudad vive ya los últimos traslados y preparativos, pero mantiene la mirada, una vez más, en el cielo.

Tal y como informa Jesús Riesco, director de la Agencia Estatal de Meteorología en Málaga, "lo más probable es que domine la estabilidad".

Durante los primeros días, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Ramos, predominará el buen tiempo: "Habrá alguna que otra nube, pero ausencia de lluvias. El sábado llegan los restos de la borrasca Therese, que ha afectado a Canarias, pero no tendrá efectos en Andalucía más allá de algo de nubosidad", explica Riesco.

Por ello, este viernes se espera que domine el buen tiempo, con cielos soleados y alguna nube puntual.

El Sábado de Pasión, también jornada de traslados y de la misa del Alba de la cofradía del Cautivo, estará marcado igualmente por el sol. La misma previsión se espera para el Domingo de Ramos en Málaga, cuando el buen tiempo volverá a ser protagonista.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en valores plenamente primaverales. El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión dejarán máximas en torno a los 18 grados y mínimas de 11. El día más cálido será el Domingo de Ramos, cuando los termómetros podrían alcanzar los 22 grados.

¿Qué dice la serie histórica de la Aemet?

El año pasado, la lluvia chafó el Martes Santo que sorprendió incluso con granizo y provocó la vuelta de las cofradías de Nueva Esperanza, El Rocío y Las Penas, y provocó la suspensión de la salida del Rescate y de la Estrella.

Las precipitaciones también obligaron a cambiar la ruta del Cautivo, en su traslado el Sábado de Pasión. La lluvia volvió a hacer acto de presencia y puso la guinda final a la semana, suspendiendo la salida del Resucitado el Domingo de Resurrección.

Y es por eso que la Agencia hizo pública su serie histórica de precipitaciones del 29 de marzo al 5 de abril, de los últimos 74 años, para predecir cómo será el tiempo este año.

Según la serie histórica de la Aemet en el Aeropuerto de Málaga, que recoge datos entre 1951 y 2025, en más de la mitad de los años analizados apenas llovió entre el 29 de marzo y el 5 de abril: en el 35% no llovió ningún día y en el 19% solo llovió una jornada.

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Dicho esto, las últimas predicciones de la Aemet indican que este año la probabilidad de lluvias esta Semana Santa en Málaga “es baja”.