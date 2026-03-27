Un total de 13 frecuencias diarias operarán entre Málaga y Madrid durante Semana Santa

El Subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, sigue respondiendo a las críticas sobre la falta de AVE en esta Semana Santa, especialmente ante las declaraciones de la Junta de Andalucía y del Partido Popular (PP) que aseguran que la ausencia del servicio afectará negativamente al turismo en la ciudad.

En su perfil de X, Salas, asegura que a pesar de la ausencia del AVE, Málaga cuenta con una red de transportes eficiente, haciendo especial hincapié en el puente aéreo Madrid-Málaga. Según el subdelegado, a partir de hoy y durante toda la Semana Santa, operarán 13 frecuencias en cada sentido (Madrid-Málaga y Málaga-Madrid), lo que supone un total de 26 vuelos diarios. De estos, 18 son operados por Air Europa y 8 por Iberia, lo que representa un 46,1% más que en el mismo periodo de 2025.

“Afortunadamente, Málaga cuenta con grandes infraestructuras de transporte gestionadas por el Gobierno de España, que siguen impulsando el crecimiento económico de nuestra provincia. Unas infraestructuras que siempre han sido promovidas y mejoradas por gobiernos socialistas”, señaló Salas en su intervención.

Sin embargo, el subdelegado no dejó de hacer un guiño a la Junta de Andalucía dirigida por Juanma Moreno Bonilla. “No pasa lo mismo con la Junta de Andalucía. Recordemos que tuvo aislada a la Serranía de Ronda durante 7 meses debido al corte de la A-397. La Junta anunció ayudas para las empresas afectadas, pero todo quedó en lo que ya conocemos: humo, propaganda y mentiras”, criticó Salas.