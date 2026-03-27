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Unicaja firma con Volvemos.org para el retorno del talento a España

Apoya con un convenio la labor de esta organización y ofrece financiación adaptada a las necesidades de las personas que regresan al país

Lorenzana y Ruiz del Árbol

Lorenzana y Ruiz del Árbol / l.o.

La Opinión

Málaga

Unicaja ha firmado un convenio de colaboración con Volvemos.org, organización que trabaja para facilitar el retorno a España de profesionales que desarrollan su carrera en el exterior. El acuerdo tiene como objetivo contribuir a que estas personas «puedan regresar en mejores condiciones y poner su experiencia al servicio del tejido económico y social». Este acuerdo «refuerza el compromiso del banco con la generación de oportunidades, el fortalecimiento del capital humano como motor de crecimiento y el desarrollo sostenible».

En concreto, el banco ofrecerá productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de quienes regresan a España, como cuentas bancarias, opciones de financiación, facilidades para transferir recursos desde el extranjero y asesoramiento personalizado. De igual modo, Unicaja respaldará las iniciativas impulsadas por Volvemos.org destinadas a acompañar a profesionales españoles en su proceso de retorno, facilitando su integración laboral y su conexión con oportunidades profesionales y empresariales en España.

Precisamente, esta organización desarrolla programas de acompañamiento, asesoramiento y conexión entre profesionales retornados y empresas, consolidando una red que favorezca el intercambio de conocimiento y la creación de nuevas oportunidades.

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El convenio ha sido suscrito por la directora de Asturias Oeste y Sur de Unicaja, Ana María Lorenzana, y el director de Volvemos.org, Diego Ruiz del Árbol.

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