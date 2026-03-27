Virginia Martín, nueva presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga.

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga ha iniciado una nueva etapa con la elección, por aclamación, de Virginia Martín como nueva presidenta de la institución. Martín, la primera mujer en ostentar este cargo en la historia del Colegio, releva a Daniel Quijada tras ocho años en la presidencia. En esta última etapa, Martín ocupaba el puesto de vicepresidenta con Quijada.

Virginia Marín es gestor administrativo con despacho profesional en San Pedro de Alcántara (Marbella) y representa el perfil de "profesional cercano a la realidad del día a día de muchos colegiados, especialmente de pequeños despachos", según ha explicado este viernes el propio Colegio.

Su presidencia pondrá el foco en seguir acompañando a estos profesionales, dotándolos de herramientas, apoyo y recursos que faciliten su gestión diaria y refuercen su competitividad.

La nueva presidenta asume el cargo con una "clara vocación continuista" de la etapa de Quijada, poniendo en valor la labor desarrollada por sus predecesores y, especialmente, la gestión realizada en los últimos años.

“Asumo esta responsabilidad con el compromiso de dar continuidad al trabajo realizado. Esta es una candidatura continuista, que nace con el objetivo de consolidar y seguir impulsando todas las iniciativas que han contribuido a situar a nuestro Colegio como un referente, siempre desde la cercanía al colegiado y la mejora constante de nuestros servicios", ha señalado.

La nueva presidenta ha querido trasladar un mensaje de gratitud. “Quiero expresar mi agradecimiento a los presidentes Juan Blanca, Jorge Alcántara y Daniel Quijada, por su dedicación y compromiso con esta institución; a todos los colegiados, por la confianza depositada; y al equipo humano del Colegio, cuyo trabajo es fundamental para seguir avanzando.”

La nueva Junta de Gobierno

Tras las elecciones celebradas ayer, la nueva Junta de Gobierno que estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años que da compuesta de la siguiente manera:

Junto a Virginia Martín figuran Lourdes Molina (vicepresidenta), Rafael Luque (tesorero), Cristóbal González (contador), Rafaela Jiménez (secretaria) y Lucía Fernández (vicesecretaria). Los vocales son José Manuel Casero, María José Cobos, Regina López, Antonio Huertas, Domingo Javier Cabrera, Encarnación Morales, Teresa Segura y Cristina Alfonso.

Ocho años de impulso

Virginia Martín toma el relevo de Daniel Quijada, quien cierra una etapa de ocho años al frente del Colegio marcada por "una profunda evolución de la institución y un sólido posicionamiento como referente a nivel nacional".

Durante su mandato, el Colegio ha experimentado un "importante avance" en modernización, eficiencia y ampliación de servicios, situando al colegiado en el centro de su estrategia.

La nueva junta de gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, presidido por Virginia Martín. / La Opinión

Hitos más destacados

Entre los hitos más destacados se encuentra la creación del servicio de Extranjería, pionero en España, que ha permitido canalizar de forma ágil y especializada la tramitación de expedientes, convirtiéndose en un modelo de éxito que ya está siendo replicado en otras comunidades.

"Este servicio no solo ha supuesto una mejora sustancial en la atención al ciudadano, sino que ha reforzado el papel del gestor administrativo como figura clave en la intermediación con la Administración en un ámbito de creciente complejidad", señala el Colegio.

La apuesta por la formación ha sido otro de los pilares fundamentales de esta etapa. Bajo la presidencia de Quijada, se ha impulsado la formación continua de los colegiados y se ha dado un paso decisivo con la puesta en marcha del Máster en Gestión Administrativa en colaboración con las universidades de Málaga y Jaén, contribuyendo a la cualificación y al futuro de la profesión.

Asimismo, el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga ha liderado avances en materia deontológica y de responsabilidad profesional, consolidando estándares de calidad y garantía para el ejercicio de la actividad. En este sentido, los gestores administrativos colegiados cuentan hoy con una acreditación identificativa que les habilita para la tramitación directa con la Dirección General de Tráfico (DGT), un reconocimiento diferencial que aporta seguridad tanto a profesionales como a ciudadanos.