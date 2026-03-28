Incremento extraordinario en el puerto de Málaga del tráfico de contenedores y viajeros

El Puerto de Málaga no deja de batir registros tanto en tránsito de contenedores como en el número de viajeros. Si el cierre de 2025 fue de récord, los dos primeros meses de este año han vuelto a confirmar otra histórica subida, como confirma el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio. El aumento en las toneladas movidas en contenedores fue del 350%, mientras que el de cruceristas se elevó casi en un 120%. De media, el tráfico se triplicó en enero y febrero respecto a los mismos meses del pasado año.

«Estamos en números de récord, especialmente por el incremento de la conectividad con puertos de todo el mundo», argumenta el máximo responsable del recinto portuario malagueño. Así destaca que entre enero y febrero se han rozado las 70.000 toneladas movidas en el segmento de la exportación, frente a los apenas 6.000 de hace un año.

En número de contenedores, la diferencia es aún más significativa. Ha pasado el puerto costasoleño de apenas 1.300 a más de 15.000 en los dos primeros meses de 2026. Y las previsiones para el resto de este semestre se mantiene al alza. También en los cruceros. Entre enero y febrero se pasó de 14.000 a 32.000 pasajeros, si comparamos el mismo periodo del pasado año y del actual.

Las grúas de contenedores del puerto de Málaga / Gregorio Marrero

Almacenamiento para contenedores

Rubio incide en que gracias a un acuerdo con Adif se ha empezado a trabajar en la apertura de nuevos espacios de almacenamiento para contenedores, justo por este crecimiento histórico y por las características del recinto portuario malagueño, rodeado por la ciudad y condicionado a poder disponer de más extensión de terreno. El presidente pone de ejemplo los puertos de Algeciras o Huelva (aunque son múltiples los casos similares), que también disponen de otros espacios, tierra adentro, donde almacenar el material que se mueve a través de sus zonas de carga y descarga de contenedores.

Recordemos que el Puerto de Málaga ya afianzó su crecimiento a lo largo de 2025, puesto que el tráfico de contenedores deparó un movimiento de hasta 5,6 millones de toneladas, que fueron un 24,3% más que en el ejercicio anterior. Así se convirtió, por segundo año consecutivo, en el puerto de más crecimiento de todo el sistema portuario español en cuanto a tránsito de mercancías.

Buques de contenedores en el puerto de Málaga / La Opinión

La conectividad de Málaga

Además del recinto señalado por Adif, que al hallarse en Los Prados, podría permitir un fácil traslado de los contenedores a través de las vías de ferrocarril convencionales, el Puerto asimismo trabaja junto al Ayuntamiento de Málaga para disponer de un espacio de almacenaje en el sector de Cortijo Bacardí. La intención es la de adelantar el trabajo de cara a nuevos aumentos del tráfico, derivados de esa creciente conectividad de Málaga, también a través de los océanos y mares.

En este momento, administrativamente, la Autoridad Portuaria ultima la licitación para nuevas actuaciones que permitan desarrollar nuevas áreas dedicadas al tráfico de contenedores en los muelles 8 y 9. Ese proceso debiera estar listo antes de que acabe el presente ejercicio, como ha referido el propio Carlos Rubio.

En cuanto a la mayor conectividad, Málaga se empieza a consolidar como eje para el tránsito de mercancías a países como EEUU, Canadá o enclaves lejanos situados en el Pacífico y el Índico. Es ahí donde encontramos la explicación a que en el año 2025 se incrementase hasta en un 51% el número de toneladas movilizadas respecto al ejercicio anterior.

Tránsito diario

¿Y cómo hemos llegado a unos dos primeros meses de 2026 con tan incremento de cruceristas? Ya el pasado año hubo aumentos muy importantes, del 21,3% y del 19%, tanto en pasajeros como en escalas. Fueron en total 570.000 viajeros y más de 330 las escalas. En esos registros no hay que olvidar un añadido vinculado al tránsito diario por el Puerto de Málaga, como son los 365.000 pasajeros, una media de 1.000 al día, que se trasladaron o llegaron desde Melilla.

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Los números en términos económicos también son históricos en este momento. El crecimiento de la actividad portuaria se tradujo durante el pasado ejercicio en unos ingresos de explotación de 21,9 millones de euros y un resultado del ejercicio que se elevó a un total de 6,8 millones de euros, lo que supuso duplicar la cifra alcanzada el año anterior.