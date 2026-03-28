Lección urbanística de Málaga al mundo

Los maledicentes creen que el Urbanismo malaguita, cimentado en una ciencia ejecutada por expertos, ha sido reemplazado por ‘ocurrencias’ al mejor postor.

Según esta teoría, después de décadas de estudio y mesura la situación actual de la planificación urbanística habría mutado en la Casa de Tócame Roque, en la que todo es posible para los inversores con parné.

Las Torres de Martiricos al fondo, y la Alcazaba, en primer plano. Entre medias, parte del BIC Centro Histórico. / Álex Zea

Para estos aguafiestas, lecciones de integración paisajística inolvidables como la de las Torres de Martiricos con el río y nuestro casco antiguo, o la sensata pérdida de 100.000 metros cuadrados de zonas verdes en los terrenos de Repsol, para el bien y la prosperidad de los malagueños, tendrían detrás no a mentes preclaras, sino a cargos públicos que se meten a torear, cuando no saben. Falso.

Solo amargados antimalagueños pueden no aplaudir que seamos potencia nacional en viviendas de uso turístico. Y qué decir de los cenizos que auguran que el ansiado traslado de ‘flujos turísticos’ del Centro a Málaga Este, con los nuevos paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo, más hoteles y apartamentos solo preparan el terreno para que, en pocos años, esa parte de Málaga sea un parque temático de clase alta, inaccesible para los vecinos.

Imagen de archivo del improductivo chalé regionalista, finalmente demolido. / A.V.

Un golpe en la mesa

Frente a la turba de descreídos, el Ayuntamiento de Málaga ha dado un golpe urbanístico en la mesa que ha conmovido al mundo. El mensaje está claro: el tesón produce sus frutos. 40 años sin ampliar la lista de edificios protegidos de Pedregalejo, y la defensa numantina para no dejar entrar ni uno de los 17 inmuebles propuestos por la Asociación de Vecinos de Pedregalejo ya se deja notar en el horizonte.

Como saben, si se dan una vuelta por la avenida Juan Sebastián Elcano, a la altura del arroyo Jaboneros, verán que ha desaparecido, a Dios gracias, un decadente chalé regionalista que rondaba el siglo.

Otra vista del nuevo edificio, en el solar que ocupaba el chalé regionalista de Juan Sebastián Elcano. / A.V.

Tan rancia expresión arquitectónica, impropia de una ciudad que aspira a un rascacielos de Chipperfield en el centro de su Bahía, ha sido sustituida por una bella ‘torre almenara’ del siglo XXI, una construcción que, sin pretenderlo, parece ensalzar a los cuatro vientos una figura cardinal de nuestro desarrollo urbanístico: el bruto con dinero.

Hagamos de esta torre vigía un centro de interpretación de nuestra exitosa forma de crecer como pollos sin cabeza. Málaga, primera en codicia inmobiliaria y destrozo paisajístico, siempre rezagada en protección arquitectónica, marca el camino. Absténgase ciudades que piensan lo que hacen.