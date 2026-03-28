Málaga es la provincia andaluza con más electores residentes en el extranjero

Málaga es la segunda provincia con la mayor suma de electores para los comicios del 17 de mayo y la primera de la comunidad autónoma con más votantes residentes en el extranjero, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cifras, Málaga cuenta con 1.213.379 de electores en el conjunto de la provincia y 70.764 en el extranjero, lo que hacen una suma de 1.284.143 personas llamadas a las urnas. En total, un 18,85% del electorado andaluz. Por circunscripciones, la única provincia que la supera en votantes residentes en Andalucía es Sevilla, con 1.555.625 censados.

Andalucía ensancha su censo electoral

Andalucía ha crecido en electores respecto a los comicios del 19 de junio de 2022, cuando el Partido Popular de Juanma Moreno obtuvo una mayoría absoluta que le permitió gobernar la comunidad autónoma en solitario. Para las elecciones del próximo 17 de mayo, serán más de 6,8 millones de andaluces los que podrán ejercer su derecho al voto y revalidar, o no, el mandato del PP en el Parlamento. Según el INE, 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 en el extranjero.

El censo electoral se ha incrementado en un 2,5% en algo menos de cuatro años, una subida que refleja la incorporación progresiva de nuevos votantes al sistema. En este periodo, un total de 368.853 jóvenes residentes en Andalucía han alcanzado la mayoría de edad, lo que les convierte en nuevos electores con derecho a participar por primera vez en la conocida «fiesta de la democracia» al Parlamento andaluz.

Si se desglosan los datos del INE al detalle, la provincia de Huelva sería la que menos votantes aporta a los comicios, con 407.900 en total. Le siguen Jaén y Almería, con 515.378 y 535.472 electores respectivamente; Córdoba, con 647.576; y Granada, con 786.040. Las que más electores tienen son Cádiz, con 1.038.171 votantes, y Málaga y Sevilla, con las cifras anteriormente citadas.

Residentes en el extranjero

El país de residencia que concentra un mayor número de electores para los comicios andaluces del 17 de mayo es Argentina, con 68.782 electores. Le sigue Francia, con 41.512; Alemania, con 32.847; Brasil, con 28.761, y Reino Unido, con 19.902. Siguiendo esta línea geográfica, Argentina es lugar de residencia para 13.977 electores en Málaga, Francia para 8.687 y Alemania para 6.903 votantes de la provincia.

Consulta y reclamaciones

El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 30 de marzo al 6 de abril en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE). Aunque aquellos que residan en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

En la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros). Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve. Lo único que tendrán que aportar es un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular. También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 30 de marzo al 6 de abril.