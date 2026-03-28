Málaga rebasa los 129.000 viajeros hoteleres y las 250.000 pernoctaciones en febrero de 2026

La ciudad de Málaga ha rebasado la cifra de 129.000 viajeros hoteleros y la de 250.000 pernoctaciones en febrero de 2026, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

En concreto, se trata de 129.220 viajeros hoteleros y de 257.463 pernoctaciones. Estas cifras suponen un incremento del 9,2% en ambos indicadores con respecto al mismo período del año pasado.

El mes de febrero, en cifras

Por mercados, el internacional ha cerrado el mes con incrementos del 22,3% en viajeros y del 17,5% en noches de hotel, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Respecto al mercado nacional, ha bajado un 7,2% en viajeros y un 7,0% en pernoctaciones. Al respecto, ha indicado que los procedentes de Andalucía supusieron un 7,21% menos de viajeros hoteleros (19.154 en total) en relación al mes de febrero del año pasado.

Le sigue la Comunidad de Madrid, con 7.589 viajeros y una bajada del 18,29%; mientras que de la Comunidad Valenciana se contabilizaron 4.694 viajeros, un 66% más; y de Cataluña, 4.381 viajeros, un 13% más.

La estancia media se ha situado en 1,99 días y el grado de ocupación por habitaciones se mantuvo en un 77,37%, han precisado desde el Consistorio.

En el análisis por mercados emisores internacionales, Reino Unido ha vuelto encabezar el ranking, con 13.229 viajeros hoteleros, un 10,5% más que un año antes, y 35.188 pernoctaciones, lo que supuso un incremento del 12,3%. Alemania se mantuvo como segundo mercado, con 8.049 viajeros y una subida del 66,4%, así como 17.271 pernoctaciones, un 40,8% más que en febrero de 2025.

Países Bajos se sitúa como tercer mercado, alcanzando los 6.498 viajeros y creciendo un 47,5%, así como un 8,7% más en pernoctaciones gracias a las 13.371 noches de hotel anotadas. Italia, cuarto mercado internacional, se mantuvo estable con 5.099 viajeros, en línea con el ejercicio previo, si bien sus pernoctaciones aumentaron un 6,8%, hasta las 10.348.

Francia fue el siguiente mercado por volumen de viajeros hoteleros, con 4.870 viajeros y un crecimiento del 6,3%, y 8.937 pernoctaciones, un 2,3% más que en 2025. Por su parte, Estados Unidos registró 4.254 viajeros, un 18,8% más, y 9.363 pernoctaciones, lo que conlleva un incremento del 26,2% interanual.

Entre los mercados de largo radio, China duplica las cifras del mismo mes de 2025 al contabilizar 2.350 viajeros hoteleros, un aumento superior al 129%, y 3.533 pernoctaciones, un 123% más. Japón también cierra febrero en positivo en términos de demanda, con una subida del 10,3% en viajeros.