La nueva cafetería de Málaga que ofrece gludoteca y parque de bolas: "Aquí los bocadillos son de otro nivel"

"El plan perfecto en familia". Así se presenta la nueva cafetería que acaba de abrir sus puertas en Málaga, la Placita del Lambik, un negocio que ofrece a sus comensales "desayunos y meriendas de calidad", además de servicio de ludoteca con monitores y un parque de bolas.

Este nuevo establecimiento arrancó su actividad por primera vez el pasado 2 de marzo en la emblemática avenida Plutarco de Teatinos, donde ofrecen desayunos y meriendas con toda clase de especialidades y sabores para que los adultos disfruten de los mejores platos mientras los menores juegan en sus instalaciones infantiles.

Ludoteca con monitores y zona infantil en Teatinos para disfrutar en familia

Así, esta cafetería cuenta con ludoteca con monitores que ofrecen toda clase de actividades, talleres, pintacaras, dibujos y manualidades.

A esto se suma su parque infantil, en el que los más pequeños pueden disfrutar de su piscina de bolas, sus columpios y atracciones, que convertirán la jornada en una repleta de diversión para los niños y calma para los adultos.

Desayunar o merendar mientras los niños juegan

"A la vez que tomas un buen desayuno o merienda, puedes dejar a los peques divirtiéndose", señalan sus propios clientes a través de las reseñas de la cafetería.

Sobre este aspecto, asegura el propio negocio: "Tenemos parque infantil y ludoteca para que tú te relajes mientras los pequeños juegan como nunca en su zona favorita".

Además, La Placita del Lambik añade: "Mientras vosotros desconectáis, los más pequeños pueden divertirse en nuestro parque de bolas y ludoteca. Un entorno seguro y pensado para que las mañanas y tardes en familia sean mucho más fáciles y divertidas".

La carta de La Placita del Lambik con opciones dulces, saladas y sin gluten

Pero este establecimiento no solo destaca por su oferta de ocio infantil, sino por su amplia y cuidada carta, en la que se pueden encontrar toda clase de especialidades, además de opciones sin gluten.

Así, entre sus platos destacan sus distintos bocadillos desde 1,60 euros, de los que sus clientes asegura que "son de otro nivel". Entre la amplia variedad que pueden escoger destacan los tradicionales de aceite y tomate; de pavo, aguacate y queso blanco; de bacon y queso o de tortilla de patatas.

Bocadillos especiales, focaccias y panes a elegir en esta cafetería de Málaga

A estos se unen sus especiales desde 4,20 euros, como el de carne mechada, tortilla y alioli; pastrami, rúcula, pepinillo, miel, mostaza y queso edam; o carrillada, cebolla caramelizada, yema curada y parmesano, así como sus sandwiches de pollo o la focaccia de mortadela.

Y para quienes quieran elegir su propio pan, pueden escoger pitufo integral por 0,20 euros, multicereales por 0,30 euros, croissant por 0,40 euros, viena por 0,60 euros y sin gluten por 1,20 euros.

Tartas, donuts, gofres y tortitas para una merienda en familia en Teatinos

Para los clientes que prefieran un bocado más dulce, este negocio ofrece toda clase de opciones desde 3 euros, como sus tartas, donuts de diversos sabores, cookies, rollos de canela, rollos de pistacho y croissantes de pistacho o chocolate.

Para los amantes de los gofres o las tortitas, pueden escoger su propia combinación por 6 y 7 euros, respectivamente.

Con esta opción, los comensales pueden elegir una salsa entre Nutella, Kinder, Oreo, pistacho, chocolate blanco, Lotus, crema de Kit Kat o Miel, así como un topping entre frutos rojos, plátano, pistacho, Kinder Bueno, Lacasitos, galletas Oreo, Lotus, galleta María, Kit Kat, Chips Ahoy, SchokoBons o nata montada.

Bowls, batidos, cafés y copas en la nueva cafetería de avenida Plutarco

Entre su amplia carta también se encuentran distintos bowls por 8 euros, así como batidos por 6 euros y smoothies por el mismo precio. A esto se suman sus cafés desde 1,60 euros, tés desde 1,80 euros, té matcha desde 2,20 euros, además de cervezas desde 1 euro, vinos desde 3,10 euros o combinados por 6 euros.

"Es un sitio acogedor, con buena comida y un gran parque para los más pequeños. Por fin otra alternativa para planes con niños", señalan sus propios clientes. Junto a esto, añade otro cliente: "Los niños disfrutaron muchísimo en el parque de bolas y lo pasaron en grande. La merienda fue espectacular".

Este lugar que se presenta como "perfecto para disfrutar en familia" se encuentra en la avenida Plutarco número 57 de Teatinos y abre de lunes a domingo en horario de 8.00 a 12.00 horas para los desayunos y de 15.30 a 20.00 horas para las meriendas.