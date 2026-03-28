Transportes
Renfe restablece todos los servicios Avant Sevilla-Málaga en abril
Será a partir del 1 de abril gracias al permiso para sacar material rodante de Los Prados
Efe
Renfe ha anunciado que restablecerá la totalidad de la programación Avant Sevilla-Córdoba-Málaga y Sevilla-Córdoba-Granada a partir del miércoles 1 de abril gracias a la autorización de Adif para sacar material rodante de la BMI de Los Prados de manera gradual en condiciones de seguridad.
Desde el próximo miércoles, 1 de abril, se restablecen tres servicios diarios que quedaron suprimidos con motivo de las afectaciones en la infraestructura por las condiciones meteorológicas adversas, según informó este viernes Renfe en un comunicado.
Transporte alternativo
Todos los servicios Avant mantienen el servicio alternativo de transporte por carretera en el trayecto entre Málaga y Antequera Santa Ana, con el que Renfe garantiza la movilidad de los viajeros en esta relación.
Los servicios Avant Granada-Málaga continúan sin circular debido al corte de la vía derivado de la caída del muro de contención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dani García, chef malagueño: 'Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama
- Málaga recibe la mayor biblioteca flotante del mundo: tarifas y visitas disponibles
- Málaga recupera pozos en el Bajo Guadalhorce para garantizar el suministro de agua ante la sequía
- Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
- La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
- Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga
- Málaga abre a los vecinos el rediseño del paseo marítimo de El Palo antes de su gran reforma
- El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente