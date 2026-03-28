La Semana Santa de Vélez-Málaga, donde la fe se convierte en espectáculo de arte y tradición

La Semana Santa de Vélez-Málaga es una de las más relevantes de la provincia, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía en 2001 y la primera de España en obtener la Q de Calidad Turística otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Una celebración que aúna tradición, fe, arte y patrimonio histórico, y que transforma la ciudad en un escenario único, especialmente durante las procesiones nocturnas, donde la música y la luz de las velas cobran un especial protagonismo.

La Semana Mayor de 2026 se celebrará del 29 de marzo, Domingo de Ramos, al 5 de abril, Domingo de Resurrección. Durante estos días, Vélez-Málaga recibirá a miles de vecinos y visitantes, que podrán contemplar los desfiles de 19 cofradías y 27 tronos recorriendo las calles del casco histórico. Entre las vías más emblemáticas por donde transitan los tronos se encuentran Plaza de la Constitución, calle de las Tiendas, plaza de las Carmelitas y San Juan, espacios donde la emoción de los desfiles se hace más visible y el público se congrega para vivir la tradición de cerca.

Cartel de Semana Santa 2026 en Vélez-Málaga / La Opinión

Cada cofradía de Vélez-Málaga posee una tradición propia y elementos diferenciales que reflejan la identidad de su barrio, aportando variedad y riqueza cultural a la Semana Santa de la ciudad.

Más allá de la espectacularidad de sus procesiones por el Centro Histórico y el paso por sus características calles estrechas, la Semana Santa veleña destaca por su fuerte identidad local y su carácter espontáneo. Es habitual que, durante el recorrido, vecinos canten saetas desde los balcones, generando momentos únicos cargados de emoción. A ello se suma el acompañamiento musical, que envuelve cada desfile con elegancia y solemnidad, intensificando la experiencia.

El Domingo de Ramos abre la semana con la entrada triunfal que encarna la Pollinica, mientras que el Martes Santo reúne corporaciones de fuerte arraigo como la del Ecce-Homo y María Santísima del Amor, la del Dulce Nombre de Jesús y María Santísima de los Dolores y la de Jesús Coronado de Espinas y María Santísima de la Salud, esta última una de las hermandades más jóvenes del panorama local, nacida en la década de 1990 e incorporada posteriormente a los desfiles agrupados.

La Pollinica inaugura los desfiles procesionales de Vélez-Málaga / La Opinión

La intensidad crece en el Miércoles Santo, cuando toman las calles cofradías como la de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de Gracia y Perdón, la histórica hermandad franciscana de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de los Desamparados, y la de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y Santa María Magdalena. En ese día se aprecia con claridad uno de los rasgos más singulares de la Semana Santa veleña: la convivencia entre corporaciones de hondas raíces históricas y otras reorganizadas o impulsadas en tiempos más recientes, todas integradas en un mismo relato colectivo.

El Jueves Santo concentra buena parte de la expectación popular. En la tarde y la noche desfilan imágenes y advocaciones de enorme predicamento, como la antigua Archicofradía de la Vera+Cruz y “El Pobre”, la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en su Tercera Caída y María Santísima de la Amargura, la de Jesús Atado a la Columna y María Santísima del Rosario, la de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de la Paz y, ya en la madrugada, una de las referencias imprescindibles de la ciudad: la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno “El Rico” y María Santísima de la Piedad. Hablar de Vélez-Málaga en Semana Santa es hablar también de “El Rico”, una de esas devociones que trascienden lo estrictamente procesional para instalarse en la identidad sentimental de toda una ciudad.

Los habitantes de Vélez-Málaga se echan a la calle para vivir la Semana Santa / La Opinión

El Viernes Santo mantiene el tono sobrio y solemne con la presencia del Santísimo Cristo de los Vigías y Nuestra Señora del Mayor Dolor, el Santísimo Cristo del Amor en su Sagrado Descendimiento y María Santísima de la Caridad, además de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias Coronada, entre otras corporaciones que subrayan el peso litúrgico y emocional de la jornada. La Semana Santa veleña culmina finalmente con la salida de Nuestro Padre Jesús en su Gloriosa y Triunfal Resurrección y María Santísima de la Estrella, que pone el contrapunto luminoso a una semana marcada por la intensidad estética y devocional.

Las cofradías veleñas reflejan la identidad de sus barrios / La Opinión

Gastronomía

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de estas fechas. Durante la Semana Santa, vecinos y visitantes pueden degustar platos tradicionales como el potaje de vigilia, el bacalao en sus distintas elaboraciones, las tortillitas de bacalao o el ajobacalao, uno de los sabores más representativos de la Axarquía. La oferta se completa con dulces típicos como torrijas, pestiños y roscos fritos.

La tradición cofrade de Vélez-Málaga trasciende el calendario de la Semana Santa. Durante todo el año, esta herencia cultural se conserva y difunde en el Museo de Semana Santa de Vélez-Málaga, ubicado en el entorno de Santa María, donde se exponen enseres, ajuares y piezas que permiten comprender la riqueza y evolución de esta celebración.