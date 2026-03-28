Los sindicatos de la Policía Nacional exigen que los servicios extraordinarios de Semana Santa sean pagados

Hasta cinco sindicatos de la Policía Nacional han firmado esta semana un documento conjunto para exigir que los servicios especiales de Semana Santa de Málaga sean considerados servicios extraordinarios y, por tanto, sean retribuidos sin excepción. Como el año pasado, esta petición ha sido respaldada por la Confederación Española de Policía (CEP), Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión Federal de Policía (UFP) y Justicia Policial (Jupol), aunque este año también se ha sumado el Sindicato Profesional de Policía (SPP) que sólo representa a escalas de mando. Todos están en contra de las actuales órdenes que, como en años anteriores, obligan a prestar servicio durante estas fechas a muchos agentes durante sus días libres, ya sea por ser festivos o fines de semana, a cambio de días de descanso.

Las organizaciones coinciden en que estos servicios afectan en gran medida a funcionarios destinados en Policía Judicial, Información, Extranjería, Gestión y otras unidades que son reclamados para apoyar uniformados a los grupos de Seguridad Ciudadana. Esto supone que «ven alterada su planificación de servicio», ya que de forma ordinaria trabajan en turnos de mañana o tarde. «Se les exige trabajar en días festivos clave, afectando directamente a su tiempo de descanso y, en muchos casos, se ven obligados a modificar sus vacaciones reglamentarias, con el consiguiente impacto en su vida personal y familiar», explican. Además, indican que no es justo que algunos agentes sí vean remunerados esos servicios y otros sean compensados con días libres, circunstancia que terminará repercutiendo más adelante en las brigadas a las que pertenecen.

"La comparación (con la Policía Local) es inevitable"

«Mientras tanto, otros operadores de seguridad pública, como las policías locales, realizan funciones similares o de igual naturaleza bajo un régimen de servicios extraordinarios retribuidos, percibiendo horas extra. La comparación es inevitable: las horas extraordinarias en otros cuerpos multiplican por varias veces el valor de la hora en la Policía Nacional y, en nuestro caso, ni siquiera existe esa retribución económica», reza el escrito.

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Por su parte, fuentes de la Comisaría Provincial indicaron que «los servicios extraordinarios retribuidos que dispone la Comisaría Provincial son asignados en base a las necesidades del Servicio». «Igualmente la Semana Santa en Málaga es un asunto de Seguridad Pública que afecta de forma integral a la Policía Nacional y participan de forma directa e indirecta todas las especialidades», explicaron las mismas fuentes.