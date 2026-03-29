La Costa del Sol fuerza la máquina para restaurar las playas dañadas

El enjambre de borrascas que ha azotado la provincia de Málaga y otros territorios andaluces y del resto del país durante este pasado invierno ha generado daños inéditos en lo que va de siglo. La Costa del Sol no ha sido ajena a una situación que ha acumulado miles de toneladas de residuos, por aportes de los ríos y arroyos, así como históricos movimientos de arena y de rocas. Los daños han forzado actuaciones urgentes tanto de Costas como de la mayoría de los ayuntamientos del litoral.

Trabajos desarrollados en uno de los tramos más afectados dentro del término municipal de Mijas / f.e.

Actuaciones de emergencia

La actuación conjunta más significativa vuelve a tener como organismo gestor a la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El pasado lunes 23 de marzo ponía en marcha actuaciones de emergencia por un importe conjunto de 1,3 millones de euros.

El objetivo no era otro que el de devolver el estado habitual a algunos de los tramos más afectados. La máquina ha habido que forzarla, a las puertas de la Semana Santa, en municipios como Fuengirola, Mijas, Rincón y Torremolinos, donde las olas habían generado los destrozos más significativos, como ya se pudo observar en febrero a través de este diario.

Atrás quedan los cruces de acusaciones entre dirigentes del PSOE y del PP en la provincia, al objeto de que las actuaciones fuesen consideradas prioritarias y se desbloqueasen nuevos fondos, después de los 2,1 millones de euros que ya se invirtieron en 2025 para reacondicionar o estabilizar numerosos arenales a través de más de 170 kilómetros, los comprendidos de Manilva a Nerja.

No obstante, aún con las obras recién iniciadas, días atrás, alegaban los técnicos de Costas que todavía nos hallamos en una época del año «en la que los temporales pueden ser recurrentes». Cabe la posibilidad de que durante los próximos meses haya que emprender actuaciones complementarias, por el mencionado motivo.

Inversiones durante 2025

Según informaba al inicio de los trabajos de emergencia el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en su conjunto, el estado de las playas es bueno en estos momentos. «Se han comportado muy bien incluso ante el embate de los temporales durante el tren de borrascas del mes de febrero. En este buen comportamiento y resistencia ha tenido que ver la inversión extraordinaria realizada por el Gobierno durante 2025», alegaba.

Aquellos fondos Next Generation incluyeron «aportes de arena y actuaciones de perfilado del litoral y retirada de elementos antrópicos». Las nuevas actuaciones corresponden a la «restitución del litoral, por las afecciones producidas, no para tener las playas listas en Semana Santa».

Costas acaba de recondicionar la playa nerjeña de Calahonda. | F. E.

¿Por qué se elegía el pasado lunes para poner en marcha las máquinas? Costas justificaba la decisión en los episodios de «fuerte oleaje» que se registraban durante la semana anterior, a mediados de este mes de marzo. Los técnicos reiteran que en muchas ocasiones «se corrigen de manera natural».

Un ejemplo es la playa nerjeña de Burriana, que se había visto afectada en su perfil natural por la incidencia del temporal de poniente. Salas abundaba entonces en que es «rotundamente falso» que los ayuntamientos «estén supliendo» a Costas en la adecuación de las playas. Repitió que por su marco competencial los consistorios se dedican a la «limpieza y aplanamiento de la zona de arena y perfilado leve más allá de la orilla», mientras que las intervenciones de «mayor calado» las debe realizar Costas.

Actuaciones urgentes

Las actuaciones urgentes de los últimos días se concentran en las playas del Bajondillo (Torremolinos), la de la Cala del Moral (Rincón de la Victoria), varias en la Cala de Mijas y, con actuaciones incluso en Semana Santa, en la playa del Castillo de Fuengirola, junto al recinto donde desde hace 11 años se desarrolla el festival Marenostum. Asimismo se ha intervenido junto al famoso Balcón de Europa, en la pequeña playa nerjeña conocida como Calahonda.

Costas continuará con los trabajos a lo largo de todo el litoral después de Semana Santa. Y también está prevista la obra de estabilización en el entorno de los Baños del Carmen, en la capital malagueña, con más de 5 millones de euros de inversión. Los ayuntamientos costeros de Algarrobo, Casares, Manilva o Torrox están a la espera de que se promuevan algunas de esas intervenciones pendientes.

Inicio de las obras, el pasado lunes, en la playa de la Cala del Moral.

Por su parte, Estepona incide en que ante la incertidumbre inicial «el Consistorio se ocupó de la retirada de cañas y residuos traídos por los ríos y las fuertes precipitaciones, así como de la recuperación del perfil de toda la costa». También informa de que está a la espera de que sea autorizado «para redactar los proyectos de obra destinados a la estabilización de las playas del municipio».

"La dotación económica llega tarde"

Marbella agrega que ha intervenido con aportes de arena y «reperfilado mecánico» en varias playas del municipio, como las de El Faro y La Fontanilla, donde la anchura «se había reducido a apenas tres metros». Y considera el Ayuntamiento que ha actuado «con rapidez y responsabilidad, asumiendo en solitario unas competencias estatales». Para los dirigentes locales la actuación del Gobierno central «vuelva a llegar tarde y con una dotación económica claramente insuficiente ante la magnitud de los daños».

En Mijas, el Ayuntamiento alega que se ha adelantado a Costas «varias semanas», con una inversión de casi 250.000 euros, mediante el aporte de 14.000 metros cúbicos de arena y otras actuaciones complementarias.

Y de manera similar se expresaban los dirigentes en Torremolinos, al indicar que la administración local «se ha anticipado para recuperar las playas de cara a Semana Santa». Vélez-Málaga ha repuesto en su caso playas en el entorno del recinto ferial de Torre del Mar y en el tramo más afectado en el núcleo de Valle-Niza cercano a Almayate.