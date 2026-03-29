Los malagueños alérgicos al polen se enfrentan a una primavera complicada: más síntomas y más graves

Los malagueños con alergias al polen se enfrentan a una primavera más intensa de lo habitual. Los especialistas advierten de que las abundantes lluvias del invierno, sumadas al aumento progresivo de las temperaturas, favorecerán una mayor producción de polen y, en consecuencia, más síntomas y de mayor gravedad. Por ello, aconsejan tener preparada la medicación e iniciar el tratamiento tan pronto como aparezcan los primeros síntomas.

José Manuel Barceló, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Vithas Málaga, afirma que se espera una primavera “bastante complicada” para los alérgicos. “El hecho de que haya llovido mucho durante otoño e invierno va a hacer que, probablemente, los niveles estén elevados”, señala el especialista, que recuerda que, tras las abundantes precipitaciones, “el aumento de las temperaturas y la luz es lo que necesitan las plantas para empezar a polinizar y a soltar polen”.

El jefe del Servicio de Alergología de HM Hospitales en Málaga, Jaime García, coincide en que la temporada será intensa y complicada para los alérgicos. “Aunque las lluvias han podido retrasar el inicio de la polinización, lo más probable es que se produzca una liberación más concentrada en el tiempo, lo que puede traducirse en síntomas más intensos”, apunta.

Consecuencia de las lluvias

Mientras llueve, se produce el denominado ‘efecto lavado’, que reduce la presencia de polen en el aire. “El agua lo que hace es hidratar el polen. El polen mojado pesa más y, por tanto, se deposita en el suelo, por eso cuando llueve no hay problemas de síntomas de alergia al polen”, explica el doctor Barceló. Sin embargo, las precipitaciones también favorecen el crecimiento de las plantas, especialmente de las gramíneas, lo que incrementa la producción de pólenes y se traduce en un aumento de los síntomas.

“A mayor intensidad de polinización, mayor tiempo de síntomas y mayor intensidad”, indica el doctor García. “El año pasado en Málaga fue una primavera leve en cuanto a la polinización de gramíneas, pero este año se prevé que vaya a ser de intensidad moderada”, comenta el especialista, que destaca que el aumento de los niveles de polen puede hacer que este año debuten personas por primera vez con síntomas.

Los malagueños alérgicos al polen se enfrentan a una primavera complicada / L.O.

“Las gramíneas, por ejemplo, son plantas que, si ven que las condiciones no son ideales, no polinizan, pero este año yo creo que sí que tiene bastante pinta de serlo”, añade el doctor Barceló, que advierte de que comienza la “carrera” de alergias. Las primeras en llegar son las asociadas al polen del ciprés, que comienzan a finales del invierno, y, una vez que empieza la primavera, llega el turno de las gramíneas, el plátano de sombra, la parietaria y el olivo.

Pacientes polisensibilizados

El jefe de Alergología de Vithas Málaga resalta también que, en los últimos años, las temporadas de alergia se están prolongando. “Los pólenes aparecen antes, se retrasan y son mucho más agresivos”. Además, asegura, es muy frecuente, entre los alérgicos al polen, que los pacientes estén polisensibilizados, es decir, que tenga sensibilización a varios pólenes.

“Los dos más frecuentes en nuestra zona, con diferencia, son el olivo y las gramíneas. Pero, por ejemplo, se están incorporando pólenes que no lo eran tanto como el ciprés. El ciprés era un polen secundario y cada vez hay más pacientes con este tipo de patología y que lo pasan peor”, expone el doctor Barceló.

“A mayor intensidad de polinización, mayor tiempo de síntomas y mayor intensidad” Jaime García — jefe del Servicio de Alergología de HM Hospitales en Málaga

Síntomas durante más tiempo

Esta polisensibilización, como destaca el alergólogo de HM Hospitales, el doctor García, provoca que los pacientes encadenen los síntomas de las alergias a distintos pólenes, pudiendo llegar a tener sintomatología durante varios meses e, incluso, medio año. “A lo mejor empiezan con una alergia al ciprés enero, enganchan con la de las gramíneas que empiezan en marzo y siguen con la del olivo en abril y están así hasta junio”, apunta.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentra la congestión nasal, los estornudos, el picor de ojos y garganta, el lagrimeo, tos o dificultad respiratoria, y en algunos casos pueden producirse reacciones más graves como crisis asmáticas o cuadros de urticaria intensa.

Impacto en la calidad de vida

El doctor Barceló recuerda que las alergias tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. “Uno de los grandes problemas que tiene, y que no se reconoce en el alérgico, es la falta de sueño. Cuando tiene la nariz obstruida, no respira bien, entonces la calidad del sueño merma mucho. Por ejemplo, en los niños su rendimiento escolar baja mucho”, detalla, y añade que en el caso de los adultos también puede afectar al rendimiento laboral.

Por todo ello, ante la previsión de una temporada más intensa, ambos especialistas defienden la importancia de tener preparado el tratamiento sintomático pautado e iniciarlo tan pronto como aparezcan los síntomas. “Que no lo dejen para última hora”, asevera el doctor Barceló, que hace hincapié en que esta primavera se esperan “más síntomas” y “más graves”.

“Que no se dilate el empezar con el tratamiento sintomático ante los primeros síntomas”, incide también el doctor García. “Además, es conveniente que consulten los niveles diarios de polen y limiten la exposición en los días críticos, limitando las actividades al aire libre en las horas de máxima concentración”, agrega. Otros consejos son mantener las ventanas cerradas, utilizar gafas de sol y mascarilla, así como los lavados nasales tras la exposición exterior.

Curar la alergia

Los especialistas insisten también en los beneficios del tratamiento con inmunoterapia, conocido comúnmente como las vacunas. “Muchos pacientes piensan que la alergia no tiene cura, pero la alergia sí que tiene cura. No siempre, pero en muchísimos casos se puede curar. No solo aliviar, sino curar, eliminarla y que no vuelva. Eso es posible”, destaca el doctor Barceló, que subraya que los pacientes con alergias respiratorias no tienen por qué resignarse a sufrir los síntomas. “Hay remedio”, recalca.

“Muchos pacientes piensan que la alergia no tiene cura, pero la alergia sí que tiene cura José Manuel Barceló — jefe del Servicio de Alergología del Hospital Vithas Málaga

“La inmunoterapia consiste en reeducar el sistema inmunitario. El problema subyacente de la alergia es que ese sistema inmunitario empieza a atacar de forma inapropiada a los pólenes. Los pólenes, de entrada, no son dañinos para el ser humano, son elementos que necesitan las plantas y los árboles para reproducirse. Sin embargo, el sistema inmunitario del alérgico se confunde y empieza a atacar esos pólenes pensando que son virus o bacterias. Y las consecuencias son la inflamación en ojos, en nariz, en bronquio, en piel... Todo eso es como un ‘ataque mal dirigido’ que, al final, le explota a uno en el propio cuerpo”, explica el jefe de Alergología de Vithas Málaga.

“Si los síntomas son persistentes, que consulten con los alergólogos porque existen las vacunas, la inmunoterapia, que es lo único que puede curar una alergia”, coincide el jefe del Servicio de Alergología de HM Hospitales de Málaga. “La gran ventaja que tienen las alergias respiratorias es que la mayoría de ellas son tratables con vacuna y se les puede quitar y curar esa alergia respiratoria”, concluye el especialista.