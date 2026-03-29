La ocupación hotelera en Andalucía para Semana Santa 2026 repunta hasta situarse "prácticamente al 70%"

El secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, ha desvelado este domingo que las previsiones de ocupación hotelera para la Semana Santa 2026, las cuales cifró el pasado jueves 26 en torno a un 64,59%, han sido superadas hasta situarse "prácticamente al 70%" de media en la comunidad andaluza.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Barba ha admitido que "es un poco complicado cerrar un dato concreto". No obstante, ha valorado que en la mañana del Domingo de Ramos la ocupación hotelera ha evolucionado favorablemente.

Por otra parte, el secretario general de la federación hotelera en Andalucía ha considerado como "complicado" comparar guarismos en Semana Santa en años anteriores, puesto que varía en función de la situación climatológica.

La situación de Málaga

En cambio, Barba ha reconocido que "es evidente" que está generando "daño" la situación ferroviaria en Málaga, que durante la Semana Santa no recuperará el servicio de alta velocidad directa con la capital de España. "Evidentemente Málaga está en una situación más comprometida que otros destinos", ha asegurado.

En general, ha precisado que la gran mayoría de los visitantes que acudirán a las provincias andaluzas serán nacionales, aunque ha señalado que los conflictos internacionales "está empezando a generar un desvío hacia sitios seguros, como es el caso de España y Andalucía".

Desde esta Semana Santa y de cara a la etapa estival, el secretario ha lamentado que en zonas proclives a verse afectadas por fenómenos meteorológicos como el tren de borrascas que azotó a Andalucía durante enero y febrero se presenten desperfectos en paseos marítimos como en el caso de las costas onubenses.

"Es un escenario que se reproduce, desafortunadamente, muchas veces y muchos años", ha apostillado, al tiempo que ha precisado que las incidencias no se han producido en zonas afectadas "prácticamente por ningún establecimiento hotelero".