Ojén, el pueblo malagueño para pasar la Semana Santa

Tan solo a diez minutos de Marbella y puerta de entrada al parque natural Sierra de las Nieves se encuentra Ojén, rodeado de un entorno verde privilegiado y enclavado en una montaña desde donde se puede tocar a lo lejos y respirar el mar envuelto en un aire natural con fragancia de romero, tomillo, plantas de la sierra y también azahar.

La Semana Santa se vive con mucho fervor en Ojén / La Opinión

Sin perder la esencia del verdadero pueblo, Ojén puede presumir de ser uno de los municipios malagueños que mas ha crecido en los últimos años, por sus calles hay paz, flores que cuidan las vecinas y fachadas que engalanan cuando llega la Semana Santa o más bien como dirían ellas mismas 'encalan' para que cuando pase Jesús Nazarero la tarde del Jueves Santo se refleje en sus casas blancas y limpias.

Las flores inundan las calles de Ojén / La Opinión

Una Iglesia situada en la plaza principal del pueblo, edificada a comienzos del siglo XVI, con una torre campanario, antiguo alminar de la que fuera mezquita hace siglos, la Encarnación así es como se conoce a esta iglesia desde donde el jueves santo salen el Nazareno y la virgen de los Dolores, una dolorosa que,según estudios, es de finales del siglo XVII atribuida a Fernando Ortiz y restaurada por Francisco Palma Burgos, quien también tallase las manos actuales, podría ser una de las joyas más preciadas de la provincia.

el Nazareno y la virgen de los Dolores salen en la Semana Santa de Ojén / La Opinión

De Picasso a Cela

Como curiosidad el reloj de la fachada principal de la iglesias fue realizado en 1867 por José Rodríguez Losada, el mismo autor del reloj de la Puerta de Sol de Madrid. Los latidos de este reloj se detienen con la centenaria fuente de los chorros desde donde ininterrumpidamente cae el agua, un agua fresca que muchos vecinos beben a diario, quizás sea ese el secreto para la felicidad o de su famoso aguardiente ya desaparecido, y que alcanzó fama internacional envuelto en canciones, leyendas y viajes lejanos, lo que llevó a Pablo Ruiz Picasso a pintar la botella de Ojén en uno de sus cuadros el Bodegón en el año 1912 o a Camilo José Cela a citarlo en La Colmena.

Ojén ofrece a sus visitantes disfrutar de sus desfiles procesionales y a la misma vez poder estar a escasos minutos dándote un baño en la playa, eso si antes hay que llenar el estómago con sus churros 'mojaos' una de esas tradiciones singulares que a día de hoy se sigue conservando, lo hace Jorge Gómez desde la churrería 'Er Mojaito', quien cuenta que en los tiempos de escasez los churros se mojaban en agua y sal porque llenaban más, ahora es una delicia de la que puedes disfrutar.

Ojén ofrece una Semana Santa a todos los que la visiten / La Opinión

En una de sus calles céntricas se sitúa la Posada del Ángel, un hotel con encanto donde puedes alojarte a un precio módico, con piscina climatizada y un patio andaluz lleno de macetas, a escasos metros la boca se hace agua al olor de la patatas fritas artesanales de Bar Cafetería Ojén, uno de esos negocios de toda la vida. La ruta gastronómica continúa en la misma plaza de Andalucía en negocios nuevos como La Placita, o más longevos como el Bar Diego o la Taberna El Portero, aunque si lo que quieres es sentarte en un restaurante para disfrutar al paso de las procesiones puedes hacerlo en el restaurante El Túnel en calle la Carrera, una amplia carta, variada y con buenos platos.

Olor a limón

La creencia popular sugiere que ver, oler y tener limones frescos aumenta la sensación de felicidad, bienestar y energía positiva y es que una de las estampas más bellas es ver la fachada lateral de la Iglesia llena de limones trepadores, limones que que inspiraron a Miguel Bosé a escribir una de sus canciones más conocidas 'Linda', Ojén se convirtió en el refugio perfecto para vivir una temporada en Calle Charcas, donde aún algún vecino le recuerda. Calles que guardan historia y por donde ha paseado Julio Iglesias, quien posee una casa en el municipio, vecinos ilustres que vuelven para encontrarse con sus raíces como el Presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro Merino o su hermano el Catedrático de Pediatría, Martín Navarro Merino.

El reloj de la fachada principal de la iglesia fue realizado por el mismo autor del reloj de la Puerta de Sol de Madrid / La Opinión

Siempre hay una buena excusa para volver y recargar las pilas, disfrutar del cielo azul, y desconectar del día a día, porque en Ojén el tiempo se detiene, como también ocurre en el Fogón de Flore situado en el polideportivo municipal con unas vistas panorámicas del pueblo, acompañadas por los bocados más deliciosos que este establecimiento ofrece, un rico cochinillo, una ensalada templada o el solomillo al romero. Lo de que Ojén es el paraíso no es casualidad, hay vecinos como Andrew Hills y Robert Stock que vinieron de visita y decidieron quedarse para siempre, porque Ojén significa paz.