La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros

La provincia de Málaga está repleta de parajes naturales repletos de belleza, vegetación e historia perfectos para disfrutar de un completo día de ocio, deporte y aprendizaje al aire libre. Es lo que ocurre con la ruta de senderismo del Camino de la Cueva de las Grajas, un entorno situado en Archidona con miradores, enormes picos y una de las cuevas más destacadas de la provincia, declarada Bien de Interés Cultural y con rastros de los primeros neandertales en su interior.

Este sendero que rodea la sierra que da nombre a la localidad ofrece a los visitantes una experiencia única a través de paisajes naturales, monumentos históricos y puntos ornitológicos de gran interés que lo convierte en un entorno ideal para la observación de aves.

Un sendero circular de 9 kilómetros para ver las huellas de los primeros moradores

Con una longitud de 9,7 kilómetros, esta ruta circular de dificultad media permite a sus visitantes recorrer el sendero a pie, en bicicleta o a caballo mientras transitan por varios puntos únicos de la provincia.

Sendero de la Cueva de las Grajas, en Archidona / Diputación de Málaga

Entre los hitos que podrán ver durante su recorrido, destacan la Puerta de la Hoya, los picos del Conjuro, las Grajas y el de la Virgen de Gracia, así como el Parque Periurbano a sus faldas y el entorno más emblemático de esta ruta, la Cueva de las Grajas.

Esta cueva considerada una de las más destacadas del territorio se presenta como una gran abertura en la pared de piedra cuyo cobijo permitió a los primeros neandertales crear sus asentamientos en este lugar.

Esto ha hecho que la Cuevas de las Grajas se haya convertido en un importante yacimiento arqueológico en el que se pueden encontrar las huellas de los primeros moradores.

El descubrimiento de esta cueva declarada Bien de Interés Cultural

Excavada entre 1972 y 1976 por el profesor Luis Benito del Rey, en esta cueva se han encontrado restos de fauna y herramientas utilizadas por los neandertales que permiten conocer la vida de los primeros humanos en la zona.

Pero la riqueza de esta cueva no solo se debe a su historia, sino que su localización la sitúa como un punto de gran interés ornitológico, al ser hogar de una amplia variedad de aves, como el vencejo real.

Sendero de la Cueva de las Grajas, en Archidona / Aula de la Naturaleza Archidona

De igual modo, la Cueva de las Grajas es también un lugar popular para los escaladores expertos, ya que contiene alguna de las vías de escalada libre más difíciles del país.

El resto de hitos de este sendero: desde sus miradores a la Fuente de las Piletillas

El recorrido de este camino también pasa por la Fuente de las Piletillas, una antigua fuente recientemente recuperada, desde donde se puede contemplar la espectacular Puerta de la Hoya, una formación natural que parece una gigantesca puerta de piedra que da paso a la depresión de La Hoya.

Además, este sendero permite llegar al mirador de la Casilla Claveles, desde donde disfrutar de una impresionante panorámica del encinar de Archidona y de las sierras del sur de la Comarca de la Sierra Norte.

Sendero de la Cueva de las Grajas, en Archidona / Aula de la Naturaleza Archidona

El Camino de la Cueva de las Grajas es una ruta de senderismo que combina naturaleza, historia y arqueología, lo que lo hace un entorno perfecto no solo para quienes quieran disfrutar de la actividad al aire libre y la observación de las aves, sino para los que deseen retroceder en el tiempo y adentrarse en uno de los primeros hogares de los neandertales en el territorio.