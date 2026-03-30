Ampollas, rozadura o uñas encarnadas: podólogos advierten sobre los riesgos de estrenar zapatos en Semana Santa

Disfrutar de la Semana Santa en Málaga implica muchas horas de espera de pie y largos recorridos para seguir las procesiones o intentar verlas en el mejor punto de la ciudad. En definitiva, jornadas intensas que acaban pasando factura a los pies, especialmente si se comete el error de estrenar calzado durante estos días.

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (COPOAN) advierte de que usar zapatos nuevos es la principal causa de lesiones en los pies durante estas fechas tan señaladas y uno de los principales motivos de consulta en las clínicas podológicas.

Lo que puede empezar como una pequeña molestia, aparentemente leve, puede acabar derivando en lesiones más graves que pueden complicarse si no se se tratan a tiempo y adecuadamente, sobre todo en personas con patologías previas o en grupos de riesgo como pacientes con diabetes.

Motivos de consulta

“Cada año vemos cómo, tras los primeros días de Semana Santa, aumentan las consultas por ampollas, rozaduras o uñas encarnadas, en muchos casos derivadas de haber utilizado calzado nuevo sin adaptación previa”, señala Rosario Correa, presidenta de COPOAN.

El principal problema de usar zapatos nuevos, explica Correa, es que todavía no se han adaptado a la forma del pie ni a la pisada del usuario. Esto genera fricción continua que puede provocar ampollas y heridas abiertas, hematomas subungueales, uñas encarnadas, infecciones cutáneas y dolor que altera la pisada y puede derivar en sobrecargas o lesiones mayores, detallan desde el Colegio de Podólogos en un comunicado.

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Salutación / Eduardo Nieto

Otras afecciones

Los especialistas alertan también de que el esfuerzo prolongado al que se someten los pies durante estos días incrementa el riesgo de desarrollar otras afecciones. Fascitis plantar, tendinitis o sobrecargas musculares son algunas de las lesiones que pueden surgir como consecuencia de enfrentarse a largas caminatas y jornadas sin descanso para las que los pies no están preparados.

Por todo ello, además de insistir en la importancia de elegir bien el calzado, desde el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía subrayan la necesidad de preparar los pies previamente y cuidarlos tras las extensas caminatas, con el objetivo de prevenir lesiones y favorecer su recuperación.

Consejos tras las caminatas

Después de los largos recorridos, es fundamental, según los podólogos, favorecer la recuperación del pie. Los expertos recomiendan lavar los pies con agua tibia y jabón suave, pero evitando los baños prolongados; secarlos bien —especialmente entre los dedos para prevenir infecciones—; aplicar crema hidratante —excepto en los dedos—, y elevar los pies durante unos minutos para reducir la inflamación. En caso de hinchazón, los baños de contraste —agua templada y fría— pueden ayudar a aliviar las molestias.

Asimismo, hacen hincapié en la importancia de vigilar la aparición de ampollas o heridas y de no manipularlas en caso de aparición. “Es importante desinfectarlas y protegerlas con apósitos adecuados para evitar infecciones y complicaciones”, destacan.

Consultar a profesionales

Además, ante cualquier dolor persistente, herida o molestia, el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía recuerda que es fundamental acudir a consulta y no normalizar el dolor al caminar.

En los días previos a la Semana Santa, también aconsejan preparar los pies para el esfuerzo, realizando caminatas progresivas para ir acostumbrándonos, hidratar la piel diariamente con cremas específicas para evitar la aparición de grietas, cortar las uñas de forma recta para prevenir uñas encarnadas, revisar posibles durezas o callosidades que puedan aumentar la presión y el riesgo de lesión y utilizar el calzado que se vaya a emplear previamente para adaptarlo al pie.