Autismo en Málaga: una nueva app para dar apoyo emocional y orientar a las familias

La malagueña Marta Martínez Rosal es la mamá del pequeño Pelayo, de casi 5 años, y como todas las madres y padres quiere lo mejor para su hijo. Pero desde que supo que tiene autismo las dudas han sido y siguen siendo muchas. Dudas, inseguridades, falta de información clara y bien organizada... Por eso, Marta, desde la asociación Edukatea que preside en Málaga, ha impulsado una novedosa app que busca «acompañar a las familias en el camino de la neurodiversidad».

Se trata de una práctica herramienta que nace en Málaga pero que tiene vocación nacional y que abarca tanto los recursos e información que necesitan las familias con menores neurodivergentes como la parte de acompañamiento emocional.

«Nace bajo el lema ‘Ninguna familia volverá a caminar sola’ porque algo que tenemos las familias neurodiversas es que siempre nos quedamos solas porque el autismo es muy complicado», explica Marta.

No hay ningún especialista médico en los trastornos del espectro autista y las familias van pasando por pediatras, neuropediatras, psicólogos, terapeutas y probando distintas terapias. Una senda que resulta muy dura.

Pasos tras el diagnóstico

El primer paso que dio esta madre malagueña fue la creación hace dos años de la asociación sin ánimo de lucro Edukatea, con el objetivo de formar a profesorado y alumnado para crear una sociedad inclusiva y luchar contra el bullying.

Y ahora quiere centrarse en las familias a través de esta app. Una idea que surgió de su propia experiencia y necesidades.

Edukatea realiza distintas actividades para recaudar fondos como una gala solidaria. / La Opinión

«Después de un día complicado, por la noche, pensaba que me encantaría tener una app, un chat, donde hubiera más mamás conectadas y que nos pudiéramos desahogar», relata.

Chats entre familias

De ahí que una de las partes más importantes de esta aplicación sea un chat para que las familias en la misma situación puedan ponerse en contacto.

El diseño permitirá tanto participar en un chat general en el que comentar aspectos relacionados con el autismo y la neurodiversidad, como chats privados para conversaciones más personales.

En segundo lugar, Marta destaca el apartado ‘documental’ de la app Edukatea, en el que los usuarios podrán informarse sobre todos los trámites que necesitan hacer desde que reciben el diagnóstico.

¿Qué preguntas hacer al pediatra?, ¿qué papeles tengo que tramitar?, un ‘checklist’ con las características del menor para ir preparado a la primera visita del pediatra... Una información que ahorra tiempo y permite aliviar en cierta manera una realidad muy compleja.

Información sobre todas las terapias enfocadas al autismo

Esta app puede servir así como un primer ‘salvavidas’ para las familias: «Yo me informaba como podía, pero con esta app me hubiese ahorrado muchísimos meses por el camino».

En cuanto a las terapias para los menores con trastorno del espectro autista, la presidenta de Edukatea comenta que son muchas y muy variadas.

«Siempre digo que no hay terapia mala. Cada una es respetable y todo depende del profesional que la imparte y, sobre todo, de las características del niño. A un niño le puede funcionar una más que otra», comenta esta madre.

"Estoy muy orgullosa de la app por el hecho de saber que podemos acompañar un poquito a todas esas familias y que puedan tener ahí un punto de apoyo" Marta Martínez Rosal — Presidenta de la asociación Edukatea

Así, la app Edukatea reúne las distintas terapias, como ABA, Hanen, Denver... y da información sobre cada una de ellas.

En esta misma línea de servicio práctico, la tercera ‘pata’ de esta herramienta es un directorio de profesionales españoles dedicados a la neurodiversidad: neuropediatras, psicólogos, terapeutas...

Un listado en el que sólo están introduciendo los nombres y datos de profesionales contrastados y que además de a médicos incluirá, por ejemplo, a abogados especializados.

Una asociación con profesionales en autismo

Para definir y crear la aplicación no han tenido que recurrir a profesionales externos porque Edukatea es una asociación muy profesionalizada en la que figuran referentes en autismo como María José Bermúdez, CEO de Centro Siete de Málaga, especializado en trastornos del neurodesarrollo y neurorrehabilitación.

Además, también cuentan con Elisa Marcos, terapeuta certificada en España en el Método Denver y CEO del centro de estimulación y desarrollo Logos en Sevilla, y con varias terapeutas.

«Yo estoy muy orgullosa de la app. Simplemente por el hecho de saber que podemos acompañar un poquito a todas esas familias y que puedan tener ahí un punto de apoyo, creo que puede ser maravilloso», expresa Marta Martínez.

Gala solidaria de la asociación malagueña Edukatea el pasado año. / La Opinión

Gala solidaria de la asociación malagueña Edukatea

La app se presentará el 22 de mayo durante la segunda gala solidaria Edukatea Pelayo Montosa, que se celebrará en los Jardines de San Telmo y para la que ya se pueden comprar las entradas en el perfil de Instagram de Edukatea. Para quien quiera colaborar pero no pueda asistir también hay una fila cero.

En la gala, en la que se recaudarán fondos para las actividades que realiza Edukatea, habrá una conferencia del prestigioso psicólogo experto en autismo Juan Martos.

Pese a su corto recorrido, la asociación Edukatea ya puede presumir de haber formado a más de 10.000 alumnos en más de una docena de centros educativos. Jornadas en las que buscan sensibilizar a los más jóvenes sobre los desafíos que enfrentan los niños con TEA, «fomentando la empatía, la comprensión y el respeto hacia ellos».

Los logros y retos de Edukatea: talleres gratuitos y un centro para adultos

Además, este año han empezado, gracias a una ayuda de la Junta de Andalucía, están impartiendo talleres gratuitos para niños tanto neurotípicos como neurodivergentes, «porque lo que queremos es que conviva esa neurodiversidad».

Jornadas de Edukatea para formar a escolares sobre el autismo en el Museo del Automóvil de Málaga. / La Opinión

Tienen aún pendiente arrancar su gran proyecto, el Hogar Edukatea. Un centro de día con 20 plazas para adultos autistas.

«Queremos que sea una espacio verde, con un edificio con todas las aulas necesarias, de psicología, sensorial, de terapia física, un espacio donde puedan sentirse y ser. Y que haya especialistas que les ayuden a saber qué quieren ser. Que eso en el tema del autismo es lo que más cuesta».

«Si dedicamos tiempo a saber qué les gusta, en qué se manejan bien, qué podemos sacar de ellos, estoy segura de que podríamos darles trabajos que realmente les gusten», concluye la presidenta de Edukatea, Marta Martínez.