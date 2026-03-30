Dos detenidos en Málaga por robar dinero escondido en trasteros de alquiler

Dos delincuentes habituales han sido detenidos por su presunta implicación en varios robos en trasteros en Málaga, aunque los investigadores de la Policía Nacional los consideran parte de un entramado itinerante que comenten una amplia variedad delictiva por toda la geografía española.

La Comisaría Provincial ha informado este lunes de que la investigación arrancó tras registrarse numerosas denuncias por robos con fuerza en trasteros tipo guardamuebles de diversas zonas de la ciudad de Málaga. El caso lo asumieron los agentes del Grupo I de Investigación de la Comisaría de Distrito Oeste, que determinaron el mismo modus operandi utilizado en los asaltos apuntaban una misma autoría. Poco después, los policías identificaron a los presuntos autores como dos viejos conocidos por hechos de la misma naturaleza, concretamente por robos en trasteros en el marco de un grupo especializado en esta actividad.

Útiles con los que accedían a los guardamuebles. / L.O.

Cámaras de seguridad

Tras reunir todos los indicios, incluidos los visionados de cámaras de seguridad de una empresa dedicada a alquilar trasteros a particulares, se confirmó que los sospechosos entraban de manera irregular a una de las instalaciones aprovechando la entrada de un cliente. Sus acciones eran muy fructíferas, llegando a sustraer en uno de los robos 7.800 euros que los usuarios guardaban en estos espacios y en otro, 1.000 euros. En uno de los asaltos, los sistemas de seguridad detectaron a los intrusos y los policías que acudieron a la la llamada de la empresa localizaron y detuvieron a los dos varones.

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Los agentes intervinieron tres ganzúas de diferentes tamaños, un imán; dos clips, 26 útiles metálicos para la apertura de candados; dos pares de guantes de nitrilo y un rollo de cinta aislante.