Estudiantes, la realidad nazarena más viva que nunca

“No dejemos de buscar la verdad”, eran las palabras que resonaban y rebotaban en la fachada de la Catedral de la Plaza del Obispo, una voz que insiste en que lo más importante es actuar con humildad. Todo se traduce en un mensaje con mucha profundidad intelectual y cariño pastoral, el obispo de Málaga, don Antonio Satué, apeló directamente al corazón de la comunidad estudiantil, insistiendo en ser buscadores de la verdad en tiempos de desinformación. Unas palabras que tienen que calar en la sociedad, y que precisamente era el momento y el escenario adecuado.

El Santo Cristo Coronado de espinas abandona la plaza del obispo, a su espalda, la Torre de la Catedral se hace hueco entre la sombra y la luz de la tarde que va empezando a concluir. Ciriales en alto, el Señor, imponente, va avanzando por Molina Lario. Entre los niños que preceden el trono procesional, observo a varios niños que conozco, me saludan con una sonrisa muy cariñosa, están en su mejor día.

Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Estudiantes / Eduardo Nieto

Una hermandad con una cifra interminable de Nazarenos, cada año nos sorprende la corporación con la confección de más hábitos. El terciopelo rojo tan característico colorea el centro de la ciudad. El público no deja de pedir estampitas, los niños no dan a basto, les hacen falta más manos, y no dejan de reclamar a sus mayordomos más tacos para repartir.

Desde la plaza del Siglo hasta empezar Calderería, el Santo Cristo maniobrara y daba dos curvas muy pronunciadas a sones de “Consummatun Est”, interpretada por la banda de música de Mena. Una lección magistral entre los varales, dos curvas seguidas de un nivel alto de complejidad, pero muy bien resueltas.

Las miradas empiezan a subir hacia un balcón en calle Calderería, una saeta choca frente a frente con la cara del Cristo coronado de espinas; el canto continúa, y el capataz manda levantar el trono; mientras se sigue oyendo esa voz tan dulce, la procesión avanza a palilleras, sin duda, un momento bastante acogedor teniendo en cuenta la pérdida de solemnidad que sucede en estas calles céntricas llenas de bares, y que a estas horas de la tarde están repletas. Entre un mar de aplausos y la calle en silencio, Estudiantes produce su marcha hacia la Tribuna de los Pobres, siguiente punto clave para la corporación.

Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Estudiantes / Eduardo Nieto

El trono se va, y qué le gusta al público fijar las miradas y despedirse del Coronado a los lejos, y más si de fondo suena “Nazareno de la Salutación”, de Perfecto Artola, un autor malagueño que ha dejado un legado musical magnífico. Punto muy positivo que la hermandad apueste por un repertorio musical malagueño, la respuesta de los cofrades malagueños es un 'Sí’, rotundo. Hay que apostar por marchas locales. Poseemos partituras y composiciones que nos cuesta explorar en nuestra propia ciudad.

Al fondo va llegando Gracia y Esperanza, con toda la candelería encendida; en esta jornada, el viento está respetando el encendido de velas. La Virgen y sus dos advocaciones tan hermosamente unidas ponen en pie a la plaza entera. Aquí está, bendiciéndonos a todos un año más. Observo a lo lejos a un amigo muy cofrade, fotógrafo aficionado, y que este año disfruta en el varal exterior. Una vez más, el ver a tus amigos más cotidianos en su día te contagia una sonrisa de oreja a oreja, hoy aparca su objetivo y se convierte en los pies de su bendita madre cumpliendo con su tradición anual.

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“Aquella Virgen”, marcha malagueña por excelencia, encuadra la curva hacia la plaza del Carbón. La banda de música de La Paz, una asociación musical de un nivel ejemplar, una de las mejores, según la Málaga cofrade. La Virgen se despide de nosotros y nos deja que disfrutemos de su largo manto verde esperanza, un conjunto que está hecho a medida para la Sagrada Titular, así que mires por mires sabemos identificar a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.