La familia de María Pombo viaja a Málaga y se rinde ante su Semana Santa: "Es una pasada, espectacular"

"Qué preciosidad, es un sueño". María Pombo y su familia se han trasladado a Málaga estos días para disfrutar de su Semana Santa y han mostrado a través de las redes sociales, en la que acumulan millones de seguidores, su asombro por la belleza, devoción y fervor que se vive en la capital en esta Semana de Pasión con el desfile de procesiones por las principales calles de la ciudad.

La 'influencer' María Pombo ya había mostrado en anteriores ocasiones que quería conocer una Semana Santa "como Dios manda". Un deseo que ha cumplido este fin de semana, cuando tanto María, sus hermanas Marta y Lucía, también creadoras de contenido y empresarias, y el resto de la familia Pombo han viajado a Málaga para contemplar de cerca sus procesiones, de las que han asegurado que son "una pasada".

"Yo sé que todos estáis súper orgullosos de vuestras procesiones, de vuestra ciudad, y que para vosotros vuestra procesión y vuestra ciudad es la mejor. Pero yo os puedo hablar de la de Málaga, que es la que estoy viendo, y me está pareciendo una pasada, o sea, espectacular", ha señalado rotunda la también 'influencer' y empresaria Marta Pombo.

La familia de María Pombo, en el hotel de Gerard Piqué en Málaga

Para la ocasión, la familia se ha alojado en el hotel ME Málaga by Melia, del exjugador del Barcelona Gerard Piqué, un establecimiento del que han afirmado que es "un sueño".

Además, los Pombo han podido disfrutar del recorrido de las hermandades en un céntrico balcón situado en plena calle Larios. Una privilegiada ubicación que les ha permitido disfrutar con detalle de los tronos de la Semana Santa malagueña.

"El trono de la Soledad de Mena es espectacular. Este trono lo llevan durante ocho horas 260 personas. Pesa 4.500 kilos", ha señalado asombrada Marta Pombo sobre uno de los tronos de la Esperanza.

Marta Pombo, emocionada por el "sentimiento de la hermandad"

Además, la creadora de contenido ha mostrado su emoción por conocer de cerca el fervor de la Semana Santa malagueña: "Lo que más me está gustando, que me está removiendo mucho por dentro, es la devoción absoluta de la gente, cómo lo viven, cómo miran a la Virgen, cómo están horas en la calle, ese sentimiento de la hermandad, de los hermanos".

"Me está pareciendo espectacular", ha señalado Marta Pombo visiblemente emocionada, que ha asegurado en sus redes sociales: "No contaba yo con emocionarme tanto con las procesiones, que iba a conectar tanto, pero estoy conectando mucho con la emoción de la gente, con las bandas. Estoy todo el rato súper sensible".

El resto de tesoros de Málaga que han visitado las Pombo

Además de disfrutar de las cofradías malagueñas, la familia Pombo ha aprovechado para contemplar algunas de las principales joyas patrimoniales de la capital, como su Teatro Romano, el Museo de Málaga o el Palacio de las Aduanas.

De igual modo, la que es considerada una de las familias más conocidas del país también ha disfrutado de algunos de los enclaves gastronómicos más destacados, como la Bodega El Pimpi, o el restaurante Doña Inés, de Tercer Acto, el grupo liderado por Antonio Banderas, del que Marta Pombo ha afirmado: "Lo bien que hemos comido aquí, ojalá este restaurante estuviese en Madrid".