Inician el reparto de 10.000 ceniceros portátiles en la Semana Santa de Málaga para evitar el arrojo de colillas al suelo

La asociación Ávora, que integra a los productores de filtros de tabaco con plástico supeditados a la normativa SCRAP de responsabilidad ampliada, ha puesto en marcha una nueva acción de concienciación en Málaga con motivo de la Semana Santa en colaboración con la empresa municipal de limpieza Limasam. La iniciativa forma parte de la campaña de concienciación medioambiental "Depende de Todos", orientada a la reducción de la basura dispersa y prevé la distribución de 10.000 ceniceros portátiles reutilizables, según ha explicado este lunes el colectivo.

Ávora es una asociación formada por compañías de productos del tabaco cuyo objetivo es es reducir el arrojo de colillas al suelo y eliminar la basura dispersa mediante la realización de campañas de concienciación ciudadana y la financiación de la limpieza de estos residuos.

La acción ha comenzado este lunes 30 de marzo y se desarrollará también el miércoles 1 y el jueves 2 de abril, en el centro de la ciudad, especialmente en las horas previas a las salidas de los templos y a lo largo de los recorridos más concurridos de los tronos procesionales.

Tercera campaña de Ávora

Esta es la tercera ocasión en la que se lleva a cabo esta iniciativa durante la Semana Santa en Málaga, en el marco de una colaboración iniciada en 2023. Desde entonces, se han desarrollado acciones de forma periódica en momentos de alta afluencia como la temporada estival, el puente de diciembre y la propia Semana Santa.

Desde 2018, el sector del tabaco impulsa la campaña “Depende de Todos” en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de fomentar hábitos responsables entre los fumadores y promover el uso de ceniceros portátiles reutilizables. Hasta el momento, se han distribuido más de 455.000 unidades en diferentes municipios.

Colillas que tardan una década en degradarse

Las colillas son residuos que tardan una década en degradarse así como los filtros de cigarrillos son la segunda forma de contaminación plástica que más contaminan a nuestro planeta.

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Una persona fumando un cigarrillo. / L. O.

De hecho, 4,5 billones de filtros de cigarrillos contaminan cada año los océanos, ríos, aceras de las ciudades, parques y suelos, según el departamento de Promoción de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).