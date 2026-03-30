La izquierda critica la "inacción" del alcalde en la huelga de metro y exige garantías de condiciones dignas para la plantilla

Los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga PSOE y Con Málaga han manifestado esta mañana su descontento por la "inacción" municipal ante la huelga de metro convocada para esta Semana Santa, que establecerá servicios mínimos en diferentes horas puntas del Lunes, Miércoles y Jueves Santo con frecuencias que disminuirán hasta el 60% su actividad.

La coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, comenzaba la rueda de declaraciones a primera hora de la mañana exigiendo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, "además de venir a Málaga a hacer un uso electoralista" de la Semana Santa, "se reúna con los trabajadores en huelga de Metro Málaga y les garantice una solución beneficiosa".

Morillas ha insistido en que las condiciones laborales de los trabajadores de Metro Málaga son "absolutamente precarias desde hace ya doce años" y que sus salarios "distan mucho" de los que tienen los trabajadores de otras ciudades de España. Además, la portavoz de Con Málaga ha lamentado que el PP "no haya dicho 'ni mu', ni han movido un dedo" para dar una solución "satisfactoria" a los empleados, pese a que la Junta de Andalucía sea propietaria de un 24% de las acciones de la empresa.

La líder IU en Málaga ha recriminado a Moreno que tenga tiempo para hacer una campaña "feroz" sobre la afectación del AVE al turismo y a la Semana Santa y le ha exigido que haga un hueco "en su apretada agenda de tronos" para sentarse con los trabajadores y mejorar sus condiciones.

El concejal de la misma formación, Nico Sguiglia, también se ha sumado a las palabras de Morillas y ha instado al alcalde de Málaga "a abandonar la inacción" y a "implicarse directamente" en la resolución del conflicto, trasladando el apoyo de su grupo al comité de empresa de Metro Málaga. "Pedimos al Ayuntamiento que actúe de una vez para desbloquear la situación", ha finalizado.

El grupo municipal socialista también se ha pronunciado respecto a la huelga de metro para acusar al equipo de gobierno del Partido Popular "de convertir a los malagueños en rehenes de la movilidad" por su "negativa a presionar a la Junta de Andalucía para que se siente a negociar con el comité de empresa".

El concejal socialista Jorge Quero ha calificado las reivindicaciones de los trabajadores de "justas en materia económica y muy importantes en salud laboral", y ha vuelto a instar al alcalde a que "deje ya la hipocresía y se remangue para obligar a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar".