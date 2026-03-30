El Lunes Santo llena las calles de Málaga

El Lunes Santo sin dobleces: los Gitanos desde calle Frailes

Hay pocos momentos que puedan explicar mejor el ser de la Semana Santa de Málaga con más autenticidad que la salida de los Gitanos. El ambiente es variado, por momentos difícilmente descriptible, pero siempre sin dobleces. Poca impostura y muchísima verdad en calle Frailes para uno de los grandes momentos del Lunes Santo. Al pasar la Crucifixión por calle Cruz Verde, se abrían las puertas de la casa hermandad y comenzaba a desplegarse el original cortejo de la Columna.

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La Crucifixión ilumina las primeras horas del Lunes Santo

Pocos momentos pueden emocionar más que ver a un pequeño dando los toques de salida de un trono. Tanto más si esta pequeña es Victoria Esperanza, la niña de seis años que el mes de enero recibió un transplante de médula ósea como cura de una leucemia. Ojos emocionados, más los de quienes contemplaban el momento que los de la niña, en cuya cara se reflejaba una gran sonrisa.

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Un Lunes Santo con los ojos clavados en Pasión

Gran expectación en la plaza de los Santos Mártires a pocos minutos de que la corporación inicie su estación de penitencia. Pasión se presenta con un adelanto horario considerable en su salida este año. A las 16:50, la cofradía ya buscaba la luz de la tarde malagueña de Lunes Santo. Si algo hay que celebrar es el nuevo trazado de su recorrido de vuelta; alargar el camino a su templo por calle Casapalma, Álamos y el primer tramo de Carretería no solo es un regalo estético de descubrir nuevos entornos, sino un regalo de generosidad con el público no abonado.

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Dolores del Puente en calle Especería: una tradición que no se pierde ningún malagueño

Cuando ya te has peleado con varias personas por pasar para ver una procesión, ya estás viviendo la Semana Santa como Dios manda. Tapones, “perdón” y vallas de plástico azul que se interponen entre los que quieren pasar para ver al Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores en calle Especería.

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Estudiantes, la realidad nazarena más viva que nunca

“No dejemos de buscar la verdad”, eran las palabras que resonaban y rebotaban en la fachada de la Catedral de la Plaza del Obispo, una voz que insiste en que lo más importante es actuar con humildad. Todo se traduce en un mensaje con mucha profundidad intelectual y cariño pastoral, el obispo de Málaga, don Antonio Satué, apeló directamente al corazón de la comunidad estudiantil, insistiendo en ser buscadores de la verdad en tiempos de desinformación. Unas palabras que tienen que calar en la sociedad, y que precisamente era el momento y el escenario adecuado.

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La Trinidad inunda el Lunes Santo en Málaga: "El Cautivo en mi familia es todo. No se puede explicar con palabras"

Una familia lleva cinco horas en la Plazuela de Jesús Cautivo, Junto a uno de los árboles que hay allí. No es algo extraño el Lunes Santo. Son muchos los que aguantan sol, frío, lluvia, un pesao o lo que se tercie, con tal de tener un buen sitio para ver al Cautivo. Lo que diferencia a esta familia de otros es que han venido de Almería solo para ver al Cautivo. Un largo camino en coche y más larga espera en la plaza para estar apenas cinco minutos viendo pasar al Cautivo. Y otros cinco para la Virgen de la Trinidad. Hay razones que expliquen o justifiquen esto. No. Quizás tampoco sean necesarias las razones. Hay un 'algo' inexplicable. Llámalo devoción, fe o llamada. Ese algo mueve las montañas que la cabeza nos dice que son imposibles. Aguantan lo que la razón argumenta que es inaguantable. Y consiguen lo que los argumentos te invitan a rendirte.

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