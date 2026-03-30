Tecnología
Málaga desarrolla una app de IA que identifica a los tronos solo con una imagen
El asistente virtual de Internal·IA permite a ciudadanos y visitantes reconocer cualquier cofradía simplemente enviando una foto por WhatsApp
La Semana Santa de Málaga se convierte en la primera del mundo en contar con tecnología de reconocimiento visual por Inteligencia Artificial aplicada a sus desfiles procesionales.
El sistema, desarrollado por la startup malagueña Internal·IA —la división de inteligencia artificial de Internalia Group, compañía con más de 20 años en el mercado tecnológico—, permite a cualquier persona identificar el trono que está pasando, una cofradía o una imagen procesional con solo enviar una fotografía a través de WhatsApp en ese mismo momento.
El funcionamiento es inmediato: el usuario envía una foto al asistente virtual y, en cuestión de segundos, recibe el nombre de la cofradía, la hermandad a la que pertenece, su recorrido, horario y ubicación en tiempo real mediante GPS.
Una herramienta pensada tanto para el malagueño que quiere ampliar su conocimiento como para el turista que se encuentra por primera vez ante la grandiosidad de la Semana Santa malagueña y necesita contexto.
“Hemos entrenado el sistema con las imágenes titulares de todas las cofradías de Málaga. Cuando alguien envía una foto desde la calle, la IA analiza la imagen y la cruza con su base de conocimiento para devolver información precisa y contextualizada”, explica Francisco José Orellana, CEO y cofundador de Internal·IA.
¿Qué usos tiene?
El asistente no se limita al reconocimiento visual. Integra además seguimiento GPS en tiempo real de las cofradías, información de aparcamientos SMASSA, cortes de tráfico, líneas de la EMT de Málaga y previsión meteorológica, configurándose como un compañero digital completo para vivir la Semana Santa de Málaga. Es además multilingüe y multimodal, ya que permite interactuar mediante mensaje de texto, audio o incluso una llamada por WhatsApp.
El asistente está disponible de forma gratuita a través de WhatsApp en el teléfono 951 44 83 70.
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