El Metro de Málaga en huelga este Lunes Santo: horario de los paros y servicios mínimos

Los malagueños que este Lunes Santo tengan previsto usar el metro de la ciudad tendrán que planificar su ruta, ya que arranca otra nueva jornada de huelga en el servicio.

La plantilla continúa en pie de guerra con la empresa, con la que no se han alcanzado ningún tipo de acuerdo, por lo que se mantienen los paros previstos esta Semana Santa. Este lunes será uno de los tres días de protestas establecidos por los trabajadores.

Estos paros parciale serán este 30 de marzo y el próximo 1 y 2 de abril.

Horas de los paros

El servicio se verá afectado en las horas claves; de 17:30 a 20:30 horas este Lunes Santo; de 17:00 a 20:00 horas (Miércoles Santo) y de 18:00 a 21:00 horas Jueves Santo. Durante estos días, la Junta de Andalucía ha establecido servicios mínimos del 60%.

Asimismo, durante las jornadas de huelga previstas en Semana Santa, la plantilla llevará a cabo concentraciones de personas trabajadoras en la estación de El Perchel, concretamente en la boca de metro situada en la calle Explanada de la Estación, en los siguientes horarios:

El Comité de Empresa del Metro de Málaga indica que actualmente se encuentran en una situación "de bloqueo absoluto en la negociación del IV Convenio Colectivo, tras meses de reuniones sin avances significativos por parte de la dirección de la empresa. La mediación está siendo retrasada por decisión de la empresa", apuntan.

Las huelgas están convocadas por los sindicatos CSIF y CCOO, que recriminan a la Junta la falta de implicación.

¿Qué piden?

El conflicto responde a las "condiciones laborales y modelo de empresa".

Los sindicatos que representan a los trabajadores del Metro vienen denunciando un incremento “muy significativo de la carga de trabajo”, especialmente desde la llegada del metro al centro de Málaga en marzo de 2023.

Otras de sus reivindicaciones es equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.

Además de la adecuación del puesto de trabajo en casos de no aptitud médica sin que ello suponga un perjuicio para la persona afectada, así como avances en materia de jubilación parcial.

La plantilla sostiene que estas demandas no solo persiguen mejorar sus condiciones laborales, sino también "reforzar la seguridad en el desempeño diario de sus funciones" y elevar la calidad del servicio que se presta a los usuarios.

"Desde el Comité de Empresa queremos hacer un llamamiento directo a la Junta de Andalucía, para que se impliquen de forma activa y real en la resolución del conflicto", añaden.