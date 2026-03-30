Transporte
El Metro de Málaga recupera la normalidad tras el paro por la huelga de este Lunes Santo
Los trabajadores del Metro de Málaga reclaman mejoras laborales con un paro parcial que finalizó, pero aún quedan dos jornadas de huelga programadas para Semana Santa
EP
El Metro de Málaga está recuperando su servicio habitual tras la finalización del paro parcial registrado este Lunes Santo, convocado por los trabajadores para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, sin que se hayan producido incidencias ni grandes aglomeraciones.
Así lo han indicado fuentes de la Junta de Andalucía a Europa Press, que han precisado que durante las dos primeras horas del paro --iniciado a las 17,30 y finalizado a las 20,30-- el servicio se prestó con normalidad bajo los servicios mínimos establecidos.
La demanda registrada hasta las 20,30 horas, momento en que se ha concluido el paro parcial, ha descendido sólo un 13% respecto al mismo periodo del Lunes Santo del año anterior.
Asimismo, han señalado que únicamente se registraron algunas aglomeraciones puntuales en paradas en superficie, aunque, en términos generales, la circulación se desarrolló con "normalidad".
Esta es la primera de las tres jornadas de huelga, ya que las próximas serán el Miércoles Santo de 17,00 horas hasta las 20,00 horas y el Jueves Santo desde las 18,00 horas hasta las 21,00 horas.
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