La multinacional húngara Cordia refuerza su crecimiento en España con el nombramiento de Fernando Rodríguez como nuevo CEO

La mutinacional húngara Cordia, grupo internacional de promoción inmobiliaria perteneciente a Futureal Group, ha anunciado el nombramiento de Fernando Rodríguez Lluesma como nuevo CEO de la compañía en España. Este nombramiento viene a sumarse a la reciente designación de Mauricio Mesa Gómez, anterior CEO para España y Rumanía, como Presidente de los Consejos de Administración en ambos países.

Esta estructura reforzada está diseñada para apoyar la siguiente fase de crecimiento en España y Rumanía, ampliar la cartera de proyectos y preparar las plataformas operativas para futuras inversiones y creación de valor. España será un foco estratégico clave para la empresa en los próximos años, impulsado por los atractivos rendimientos ajustados al riesgo y la ambición de Cordia de ampliar significativamente su cartera de inversiones y su actividad de desarrollo en el país. Asimismo, Cordia también aspira a aprovechar oportunidades transfronterizas, respaldadas por sólidos equipos de gestión locales y una red regional ya consolidada.

Nuevo CEO

Fernando Rodríguez Lluesma cuenta con una sólida trayectoria como directivo en el sector inmobiliario, con amplia experiencia en compañías cotizadas y en entornos internacionales. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una visión integral del negocio, abarcando áreas clave como inversión, desarrollo de negocio, operaciones y gestión de activos.

En su nueva posición, Rodríguez Lluesma será responsable de alinear la estrategia de Cordia en España con los objetivos globales del grupo, supervisar las operaciones y garantizar el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad a largo plazo. Entre sus principales funciones se incluyen asegurar un flujo constante de proyectos de inversión y desarrollo, liderar la ejecución de los proyectos conforme a los planes de negocio, así como construir y consolidar un equipo de alto rendimiento.

Antes de incorporarse a Cordia, el nuevo CEO ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en compañías líderes del sector y ha gestionado activos inmobiliarios por valor de más de 800 millones de euros, liderado inversiones superiores a 500 millones de euros en suelo finalista y participado en el desarrollo de más de 15.000 unidades residenciales.

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Fernando Rodríguez Lluesma es Arquitecto por la Universidad de Navarra, cuenta con un MBA y un PDG por IESE Business School, y es miembro de prestigiosas organizaciones internacionales como The Counselors of Real Estate (CRE) y la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), donde ostenta el grado de Fellow (FRICS) y ejerce como embajador en España.