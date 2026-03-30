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Las NNGG del PP de Málaga vuelven a señalar al Gobierno por el corte de AVE mientras que De la Torre cree que "casi" no tendrá incidencia en la Semana Santa

El alcalde de Málaga asegura que los primeros datos de las Oficinas Municipales de Turismo estiman cifras "positivas" durante el pasado Domingo de Ramos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre / A.PEDRAJAS / A.GONZÁLEZ / A.PEDRAJAS / A.GONZÁLEZ

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El supuesto "paréntesis" electoral por Semana Santa que pedía el propio presidente de la Junta durante el pasado Domingo de Ramos no ha llegado a oídos de las Nuevas Generaciones de su partido. Esta mañana, la presidenta de NNGG en Málaga, Jéssica Trujillo, ha vuelto a cargar contra la gestión del AVE directo a la ciudad y ha calificado de "desidia" del Gobierno la prolongación de las obras en el tramo de vía afectado en Álora, aunque las declaraciones altos cargos de su partido hayan rechazado el impacto económico que estimaban para la provincia.

"Al final no va a haber casi incidencia", aseguraba esta mañana Francisco de la Torre en un acercamiento a los medios durante el acto de presentación del informe sobre el impacto económico de la Semana Santa de 2025 en Málaga elaborado por la Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA en colaboración con la Fundación Lágrimas y Favores.

Mientras la también diputada del Parlamento andaluz retomaba el debate político sobre el posible impacto en la economía y el empleo que podría suponer para Málaga la "desconexión" de la alta velocidad, el alcalde de la ciudad insistía en que "el tiempo acompaña muy bien", algo que minimizará las pérdidas de centenas de millones que estimaban. Además, de la Torre ha agradecido que los visitantes estén haciendo "esfuerzos por venir" aunque se tarde más en llegar a la ciudad.

Aun así, Trujillo no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner atención sobre cómo la falta de conexión ferroviaria "castiga a miles de jóvenes malagueños", especialmente, ha insistido, a aquellos que "estudian" o "trabajan" fuera de la provincia en zonas como Córdoba, Sevilla o Madrid. Su queja se ha materializado en una nota donde ha advertido de "la lentitud y las molestias" que supone el trasbordo en autobús hasta Antequera. "Eso no es alta velocidad", ha lamentado.

Las palabras de Trujillo han ido dirigidas al ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien acusa de "descartar" de las medidas propuestas por el PP para, dicen, "agilizar el trayecto y evitar el trasbordo en autobús". Los populares siguen reivindicando el uso de trenes de ancho variable que permitan conectar directamente con la capital malagueña o de la línea convencional de Cercanías hasta Antequera, una medida que creen que, además de ser "viable", potencialmente "podría agilizar los tiempos de viaje".

Un Domingo de Ramos "positivo"

De la Torre ha destacado que los primeros datos de las Oficinas Municipales de Turismo arrojan un Domingo de Ramos "positivo". Aun así, el líder del Partido Popular en Málaga ha asegurado que "ha echado de menos", tanto en el Ministerio como en Adif, una "mayor transparencia" y una "mayor rapidez" para agilizar con antelación la publicidad de la marca 'Málaga' de cara a Semana Santa.

Cuestionado, por otro lado, sobre las cifras de pérdidas "millonarias" que se arrojaron el pasado mes de febrero, De la Torre ha puesto la mirada sobre los empresarios: "Muchas veces, desde el mundo empresarial, ven los temas, no digo con más pesimismo, pero se plantean las cosas como más preocupantes".

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"Si esto se hubiera podido saber, a mitad de febrero, ya era diez días después de la caída del muro y la invasión de las vías por la tierra y por el propio muro, pues seguramente hubiera habido más posibilidad de hacer esa reacción", ha asegurado De la Torre, que dice haber contactado con el Ayuntamiento de Madrid para hacer publicidad de Málaga en 'mupis'.

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