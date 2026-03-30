"Se nota el cariño al cocinar": el restaurante de Málaga que enamora a las familias gracias a su menú de 10 euros y su parque de bolas

Un menú del día con platos caseros por 10 euros en un restaurante con su propio parque de bolas para los más pequeños. Esto es lo que ofrece Tu Sitio, un negocio situado en Puerto de la Torre que, además, dispone de platos del día por 5 euros.

Este establecimiento que ofrece tanto desayunos y meriendas como comidas de mediodía y cenas ha puesto en marcha un nuevo servicio de menú del día en el que sus comensales pueden elegir entre un primer plato, un segundo, pan, bebida y café por 10 euros.

Días en los que está disponible el menú por 10 euros

Pero esta opción no se encuentra disponible durante toda la semana, sino que se puede disfrutar en su local de martes a viernes al mediodía, mientras que los lunes el negocio permanece cerrado y, los fines de semana, ofrece raciones y platos caseros.

Y para quienes un menú completo les parezca demasiado, de martes a viernes se puede escoger un plato único por 5 euros con "toda la comida casera, sabores que reconfortan y ese ambiente que te hace sentir como en casa", tal y como aseguran desde el propio restaurante.

Platos caseros en este restaurante de Málaga

Entre la amplia variedad de platos que se pueden escoger tanto en el menú entre semana como plato individual durante el fin de semana desde 3,50 euros se encuentra su pincho de langostinos, el pinchito de cordero, migas caseras, la ensaladilla rusa, la Tosta Presa, brioche de cordero, huevos rotos, carrillada en salsa, albóndigas en salsa de almendras, solomillo a la pimienta, flamenquín, y filetes empanados.

Entre su amplia carta también se encuentran sus camperos desde 4,20 euros, las hamburguesas desde 6,90 euros, ensaladas desde 9,90 euros, los rollos de kebab desde 7,50 euros, las tostas por 7,90 euros y las 'pinsas' por 9,90 euros, entre otros.

Desayunos y meriendas desde 1,20 euros

Además, entre las opciones de desayunos y meriendas que tiene este negocio que abrió sus puertas en 2016 se encuentran sus tostadas y bocadillos desde 1,20 euros de sabores como aceite, aguacate, atún, y bacon y queso.

A estos se suman los de chorizo, pavo, jamón asado, lomo en manteca, filete de pollo, queso fresco, tortilla de patatas, o dos de sus más famosos, 'el Pijo', con pavo a la plancha, queso fresco a la plancha, tomate triturado y orégano, o 'Tu Sitio', de jamón asado de pata, queso fresco, aceite de oliva y orégano.

Gofres, churros y tartas en Málaga capital

De igual modo, sus clientes pueden escoger entre sandwiches y croissantes desde 2,60 euros, sus gofres y crepes desde 4,50 euros, los churros desde 0,50 euros, sus tortitas desde 7,50 euros o sus porciones de tarta por 4,90 euros.

"Ganadores del premio pitufo mixto de Málaga, ofrecemos una terraza muy amplia donde puedes disfrutar del sol y la brisa marina", afirman desde este restaurante.

Un restaurante ideal para familias por su parque de bolas

De igual modo, recalcan: "Pero eso no es todo, también somos una cafetería con parque para niños, lo que nos convierte en el lugar perfecto para celebraciones familiares".

De ese modo, este negocio permite a los adultos disfrutar de los mejores sabores de la zona con calma mientras los más pequeños se divierten en su parque de bolas con juegos, toboganes y escaladas.

Tu Sitio, un restaurante "casero, sabroso y cuidado"

"Todo está riquísimo, es casero, sabroso y con una presentación muy cuidada. Se nota el cariño con el que preparan cada plato", recalcan sus propios comensales a través de las reseñas del restaurante.

Junto a esto, señala otro usuario: "Es el lugar al que entras y ya te sientes como en casa. Un bar de barrio, de los de toda la vida, donde el ambiente es cercano, familiar y siempre hay una sonrisa esperándote".

Horario y localización de este negocio de Puerto de la Torre

"Amabilidad, rapidez, cercanía. Todo de diez", afirma otro cliente. Así, este negocio no solo ha conseguido ganarse a sus comensales con sus bajos precios, sino también con su trato cercano y su calidad gastronómica.

Unos platos cuidados y elaborados que se puede degustar en su local de la calle Nuzas número 22 de Puerto de la Torre, en Málaga capital, en horario de martes a jueves de 08.30 a 13.00 horas a 18.00 a 21.30 horas, los viernes de 8.30 a 13.00 horas y de 18.00 a 23.30 horas, sábados de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 23.30 horas y domingo de 9.00 a 13.00 horas.