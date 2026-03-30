Pablo Gutiérrez, el cartelista de la Semana Santa de Málaga que ‘borda’ su arte

De pequeño dibujaba las luces de Navidad; pero también «siempre Vírgenes y Cristos».

La vocación artística de Pablo Gutiérrez Villasana (Málaga, 2003) terminó encarrilándose, primero por la Escuela de Arte San Telmo, en Málaga, donde estudió Dorado, Plateado y Policromía, y luego en Sevilla, donde estudia el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en la especialidad de Restauración de Tejidos.

Pablo Gutiérrez, en pleno trabajo de restauración de tejidos. / La Opinión

«Cuando terminé el bachillerato, sabía que me quería dedicar al ámbito artístico», explica a La Opinión. Con respecto a su especialidad, comenta que le gustaría centrarse en el mundo de las hermandades y cofradías, un campo en el que cada vez son más conscientes de un patrimonio textil que hay que cuidar.

Cartelista

Pero la vocación artística de este malagueño de la Carretera de Cádiz, antiguo estudiante de los colegios Tartessos y Rosario Moreno, y del Instituto Emilio Prados hace poco que se vuelca de lleno en la Semana Santa, gracias a sus carteles a los que, pese a su juventud, ha conseguido darles un estilo propio muy reconocible.

Como explica, todo comenzó viendo trabajar a su padre, Eduardo, que es informático, «y siempre estaba viendo las cosas que hacía con los ordenadores». Pablo Gutiérrez fue así, aprendiendo, hasta meterse cada vez más en el diseño gráfico. De hecho, hace dos años, creó su propio perfil en Instagram (@artepablogv), donde fue publicando pequeños trabajos para la Divina Pastora, de la que es hermano.

Carteles del joven artista malagueño Pablo Gutiérrez / Archivo del autor

Fue esta exposición pública la que llamó la atención de la Hermandad del Dulce Nombre, que le encargó el cartel del Domingo de Ramos de 2025. «Fue una especie de bum, como que la gente se entera de que existo, por así decirlo; y a partir de ahí es cuando tengo más encargos, hasta el día de hoy», remarca.

A sus 22 años cuenta con cerca de una docena de carteles oficiales para cofradías como El Rocío, Zamarrilla, Mediadora o Santa Cruz; pero también para una cofradía de Benacazón (Sevilla) y varios encargos para la Agrupación de Cofradías de Málaga; además de un artístico boletín de Zamarrilla para este año.

El artista malagueño detalla que, cada vez que recibe un encargo, se empapa de la historia de la cofradía, empieza a buscar piezas destacadas que puedan caracterizar a la hermandad, y tras «muchas pruebas», incluidas las de color, da con el resultado final; una obra en la que hay mucho más de lo que puede verse a primera vista. Por eso subraya que siempre hay alguien que se sorprende, «cuando le doy toda la explicación del cartel».

El artista, con el cartel de Santa Cruz de este año. / Archivo del autor

Con la ayuda de programas informáticos como Photoshop, InDesing y el lápiz digital de su tableta, Pablo Gutiérrez incide en que, a la hora de crear, se inspira mucho «en carteles de cine antiguo», para conseguir obras en las que trata de fusionar «lo tradicional y lo contemporáneo». Su sello artístico.

¿Hará algún día el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga? Pablo Gutiérrez no duda en responder que «sería una de mis grandes ilusiones». Tiempo al tiempo.