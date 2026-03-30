El precio de la vivienda de segunda mano sigue su escalada en Málaga en el arranque de 2026, pero da un respiro en la capital: estos son los valores

El precio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Málaga sigue subiendo y ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un incremento del 2,9% a nivel trimestral y del 10,5% en tasa interanual, con un metro cuadrado que actualmente se sitúa, de media, en los 4.490 euros el metro cuadrado, según un informe publicado este viernes por el portal Fotocasa.

En cuanto al ranking de precios por provincias, nueve superan la barrera de los 3.000 euros. Los valores más elevados son los de Baleares con 5.395 euros el metro, seguida de Madrid (5.372), el mencionado caso de Málaga (4.490), Gipuzkoa (4.458), Santa Cruz de Tenerife (3.725), Barcelona (3.666), Bizkaia (3.536), Girona (3.113) y Alicante (3.022).

A nivel nacional, España ha experimentado en este primer trimestre de 2026 la variación trimestral más alta que se recuerda en este periodo del año, con un incremento del 4,7%, junto con una subida interanual del 21,1%, según Fotocasa. Estos incrementos sitúan el precio de la vivienda a la venta en España en 3.014 euros por metro cuadrado.

"El intenso crecimiento, tanto trimestral como interanual, confirma que el precio de la vivienda en España continúa inmerso en una fase claramente alcista. No se trata de un repunte puntual, ya que llevamos ya seis meses consecutivos registrando incrementos interanuales superiores al 18%, lo que evidencia que la tendencia está plenamente consolidada", explica la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Máximos históricos de precio por oferta "insuficiente"

De hecho, el mercado alcanza en marzo de 2026 máximos históricos, situándose un 2,1% por encima de los niveles registrados en la burbuja de 2007. Este comportamiento también se replica en las comunidades "más tensionadas", según el portal, como Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid y País Vasco, "que lideran la atracción de población y el dinamismo económico".

En las provincias, este primer trimestre de 2026 se presenta con 44 subidas trimestrales (88%) y 49 subidas interanuales (98%). Las cinco provincias con mayores incrementos trimestrales son Navarra (6,4%), Ciudad Real (5,4%), Ourense (5,3%), Burgos (5,2%) y Palencia (4,8%). Por otro lado, las seis provincias que presentan descensos trimestrales: Cuenca (-3,6%), Huesca (-2,7%), Huelva (-1,7%), Segovia (-1,1%), Lleida (-0,7%) y Guadalajara (-0,2%).

"Detrás de esta escalada hay una combinación de una demanda en máximos que se ha reactivado con fuerza, impulsada por unas condiciones hipotecarias más favorables, frente a una oferta que sigue siendo estructuralmente insuficiente”, afirma Matos.

Málaga capital estanca los precios en el inicio de 2026

A nivel de capitales, Málaga por contra ha arrancado el año 2026 con una contención de los precios a nivel trimestral (bajan un -0,6% de enero a marzo) aunque sí experimentan un nuevo avance del 6,9% a nivel interanual, con un precio medio de 4.215 euros el metro.

En cuanto al ranking de precios por capitales, 14 superan la barrera de los 3.000 euros el metro. Son San Sebastián (7.282), Madrid capital (6.673), Barcelona capital (5.437), Palma de Mallorca (5.269), Málaga capital (4.215), Bilbao (3.978), Valencia capital (3.640), A Coruña (3.576 ), Cádiz capital (3.319), Pamplona (3.215), Las Palmas (3.211), Vitoria (3.205 ), Girona capital (3.095) y Santander (3.085).

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

En este primer trimestre de 2026, 43 capitales presentan subidas trimestrales (88%) y 49 interanuales (98%). Las cinco capitales con el mayor incremento trimestral son Palencia capital (9,8%), Soria capital (9,5%), Zamora capital (7,2%), Ourense capital (6,6%) y Ciudad Real capital (6,2%).

Por otro lado, las seis capitales que más han descendido trimestralmente el precio de la vivienda en este periodo son: Cuenca capital (-7,0%), Segovia capital (-2,5%), Almería capital (-2,5%), Santa Cruz de Tenerife capital (-2,1%), Málaga capital (-0,6%) y Granada capital (-0,1%).

Municipios de España

De las 612 ciudades españolasanalizadas por Fotocasa con variación trimestral en marzo de 2026, en el 73% de ellas se producen incrementos en el precio de la vivienda por metro cuadrado.

De estas subidas trimestrales, en 46 ciudades el incremento del precio ha estado por encima del 10%. La ciudad de Catral (Alicante) ha visto disparar los precios del metro cuadrado de vivienda un 74,7%. A ésta, se le suman los también altos incrementos trimestrales de las ciudades de Bigastro (62,1%), Barbate (31,5%), Albatera (31,3%), Narón (25,0%), Guadarrama (24,6%), Humanes de Madrid (24,1%), Mollerussa (23,7%) y Vilagarcía de Arousa (21,5%). Por otro lado, las ciudades con los descensos más acusados son: La Zubia (-15,9%), Ingenio (-15,6%), Xeraco (-14,5%), Santa Margarida de Montbui (-12,2%), Alameda de la Sagra (-12,0%), Telde (-12,0%) y Sant Andreu de la Barca (-11,1%).