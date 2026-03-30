La Semana Santa de Málaga generó 320 millones de euros en 2025, según la UMA

Es conocido que la Semana Santa de Málaga es una de las más populares de España. Y los datos respaldan la teoría. La Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA y la Fundación Lágrimas y Favores, confirman el arraigo ciudadano del evento y su relevancia en el empleo con su estudio anual sobre el impacto económico de esta festividad en la ciudad, un informe que estima una suma de 320,52 millones de euros generados en 2025 y la creación de un total de 2.975 empleos.

La industria cofrade en Málaga abarca la actividad económica directa e indirecta generada por las hermandades, cofradías y la Agrupación. En números: 43 cofradías, 85 tronos, 100 bandas, 16.171 portadores, 18.000 nazarenos y 72.129 hermanos, algo que en términos económicos directos se traduce en 24 millones e indirectos en 39,7 millones de euros.

Los datos han sido dados a conocer hoy, en un acto celebrado en la Casa Hermandad de las Reales Cofradías Fusionadas, que ha contado con la asistencia, entre otros, del rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López Navarrete; el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; el presidente de la Fundación Lágrimas y Favores, Antonio Banderas, y el director de la cátedra, Benjamín del Alcázar, uno de los autores del estudio.

Fuerte presencia local

El informe concluye que durante la edición de 2025 la Semana Santa de Málaga recibió más de 2,6 millones de visitas, un 22,9% más que en 2023, que han asegurado que "ya fue un buen año" porque se llegaba de un parón pandémico. De ese volumen total, el 91,9% correspondió a residentes y el 8,1% a no residentes. Aunque en términos de espectadores únicos, el informe estima una asistencia de 513.675 personas, de las que el 81,2% eran residentes y el 18,8%, visitantes.

La tasa de penetración entre la población de Málaga capital alcanza el 70,5%, lo que equivale a que siete de cada 10 malagueños asistieron a las procesiones. Además, el público residente muestra una elevada fidelidad: ocho de cada diez espectadores declaran haber acudido a la Semana Santa en más de 10 ocasiones, y su media de asistencia se sitúa en 5,7 días, por encima de la registrada en la edición anterior.

Italia, Reino Unido y Portugal, principales visitantes

El informe identifica también una consolidación del atractivo turístico de la Semana Santa malagueña. Entre los visitantes no residentes, el 61,8% procede del mercado nacional, mientras que entre los principales mercados internacionales destacan Italia, Reino Unido y Portugal. El 35,6% de los visitantes viajó expresamente para ver la Semana Santa y el 44,4% se encontraba en la ciudad por vacaciones, ocio o tiempo libre y aprovechó su estancia para asistir a los desfiles procesionales. Además, el 93,5% de los no residentes son turistas que pernoctan en la ciudad, con una estancia media de 5,4 días.

Perfil del residente: Mujer, malagueña y 38 años de edad

El perfil del espectador mantiene rasgos de juventud y renovación. La edad media se sitúa en torno a los 38 años, tanto entre los residentes como entre los visitantes, y se observa una creciente presencia femenina, ya que las mujeres representan el 60,7% del público residente y el 56,3% del visitante. En el segmento turístico, casi la mitad de los asistentes acudía por primera vez a la Semana Santa de Málaga, mientras que uno de cada cinco declara haber repetido la experiencia en más de diez ocasiones. Esta combinación evidencia la capacidad del evento para atraer nuevos públicos sin perder fidelidad.

Gasto medio por visitante

En términos de gasto, el estudio estima un desembolso medio por visita de 53,08 euros entre los residentes y de 372,50 euros entre los visitantes no residentes. En el caso del público local, el gasto se concentra especialmente en restauración, transporte al centro de la ciudad y compras. Entre los visitantes, las principales partidas son alojamiento, restauración y compras, lo que refuerza el efecto tractor de la Semana Santa sobre los sectores económicos más vinculados a la experiencia urbana y turística. A partir de estas pautas de consumo, los efectos económicos directos se sitúan en 204,57 millones de euros.

Aspectos a mejorar

Aunque la valoración media de la experiencia es muy positiva. Los residentes otorgan a la Semana Santa de Málaga una puntuación media de 8,4 sobre 10 y los visitantes la valoran con un 8,3. Entre los aspectos mejor considerados figuran la seguridad, la oferta de bares y restaurantes y la información y señalización del evento. Entre los ámbitos susceptibles de mejora destacan la accesibilidad y, en el caso de los residentes, el recorrido oficial. Desde el punto de vista de la imagen, tanto residentes como visitantes asocian principalmente la Semana Santa de Málaga con la tradición, la pasión y la religiosidad.