Tiempo
Así será el tiempo en Málaga este Lunes Santo, según la Aemet
La ciudad vivió un Domingo de Ramos pleno, con todas sus cofradías en la calle y con el viento como único inconveniente
Lunes Santo. Uno de los días más esperados de la Semana Santa de Málaga. Gitanos, Cautivo, Crucifixión, Pasión, Dolores del Puente y Estudiantes vuelven a reencontrarse con Málaga. Y, salvo giro de última hora, también por la tranquilidad meteorológica.
La ciudad vivió un Domingo de Ramos pleno, con todas sus cofradías en la calle y con un tiempo que acompañó durante toda la jornada. Si nada cambia, Málaga repetirá esa imagen y vivirá un Lunes Santo pletórico, sin amenaza de lluvias y con cielos despejados.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un ambiente estable, con sol en las horas centrales y cielos poco nubosos o despejados ya por la noche.
Eso sí, habrá un descenso de las temperaturas mínimas. Frente al ambiente más templado del Domingo de Ramos en Málaga, este Lunes Santo arranca con registros más frescos, Una bajada en los termómetros que ya se ha dejado notar desde primera hora de la mañana.
Mientras que las máximas se moverán en torno a los 19 grados en Málaga, lejos de los más de 22 que se alcanzaron en la jornada anterior. Las mínimas se desplomarán hasta los 8 grados.
Viento
El viento, que sí fue protagonista el Domingo de Ramos y causó algún inconveniente a los nazarenos y mantillas, apagando candelerías y cirios. Según la previsión de la Aemet, este lunes soplará un viento flojo a moderado de componente norte, pero "quedarán flojos al final del día".
El tiempo el resto de la semana
Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el clima será más seco de lo habitual en Andalucía lo que se traduce en una menor probabilidad de lluvias.
Tal y como informó Jesús Riesco, director de la Aemet en Málaga, a este periódico es que esta Semana Santa "lo más probable es que domine la estabilidad".
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