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Semana Santa

El alcalde de Málaga: "No es clasista prohibir las sillas plegables, es un tema de seguridad"

De la Torre ha contestado a las críticas de Toni Morrillas en las que califica de "vecinófoba" la medida aprobada por el Consistorio y alude a cierta "flexibilidad" en las sanciones

Varias personas esperan sentadas en las calles de la capital con sus propias sillas, para ver las procesiones, donde están prohibidas por un bando del Ayuntamiento de la capital

Varias personas esperan sentadas en las calles de la capital con sus propias sillas, para ver las procesiones, donde están prohibidas por un bando del Ayuntamiento de la capital / Álex Zea / LMA

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respondido a las críticas de Con Málaga por la prohibición las sillas plegables en Semana Santa y ha rechazado que sea una medida "clasista" porque lo considera un "tema de seguridad" para regular la correcta entrada y salida de los portales.

De la Torre ha invitado a los malagueños y a las formaciones políticas que no entienden la medida a que hagan "una interpretación con sentido común" de la situación y ha hecho alusión al bando dictado para justificar sus declaraciones.

La zona de Cisneros-Especería es "la más complicada"

"Con motivo de la masiva concurrencia de personas en las distintas calles por las que discurren los desfiles procesionales, queda prohibida en éstas y especialmente en aquellas con cruces complicados, calles estrechas, accesos a inmuebles y establecimientos públicos y donde la movilidad puede quedar restringida, la colocación de sillas plegables, sillas, sillones, mesas o cualquier otro mobiliario de carácter móvil u obstáculo no permanente sin autorización", ha insistido. El alcade ha recordado que la Policía Local requerirá a los infractores para que procedan a su retirada.

MLG 30-03-2026.-Varias personas esperan sentadas en las calles de la capital con sus propias sillas, para ver las procesiones, donde están prohibidas por un bando del ayuntamiento de la capital

Varias personas esperan sentadas en las calles de la capital con sus propias sillas, para ver las procesiones, donde están prohibidas por un bando del ayuntamiento de la capital / Álex Zea / LMA

"Algo que sea plegable, que sea fácilmente quitable, sobre todo que tenga una utilidad para personas mayores, como los andadores que se convierten en sillas; eso toda la facilidad del mundo", ha dicho, así como para pequeñas sillas y taburetes plegables para niños, que "también se pueden cansar".

De la Torre ha aludido que la zona de Cisneros-Especería es "la más complicada" porque es "donde pasan más cofradías por razones obvias de llegada hacia la plaza de Constitución", aunque hay otras zonas. "Es ahí donde hay que tener esa sensibilidad de ver en qué momento llegar sin que te hayan ocupado ya el sitio, pero sin complicar la vida demasiado a la gente que vive, habita y tenga que pasar y salir de las casas", ha incidido.

Sillas no, aunque con cierta "flexibilidad"

El líder de los populares en Málaga ha asegurado que "en muchísimos sitios no hay ningún problema" y que las instrucciones están dadas a cierta "flexibilidad". "Ayer, por ejemplo, pasé por una parte de ahí y no hubo ninguna opinión que fuera de queja, sí la tuve claramente el domingo". Al respecto, ha señalado que "de ahí vienen mis instrucciones de la flexibilidad".

Cuestionado, en concreto, sobre calle Carretería, ha precisado que hoy se acercará, aludiendo a que la zona ha quedado "muy bien en amplitud" y que, además, hay "cierta cultura de no llevar elementos grandes".

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En este sentido, ha recordado que en los primeros años de alcalde se encontraba "sillones, sofás, cosas voluminosas y fijas" y asegura que "eso no puede ser", aunque sí "elementos que sean ligeros, plegables, que ocupen poco espacio y sean útiles" a las personas que lo necesiten.

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