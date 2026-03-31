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Semana Santa

Ayuso asistirá el Jueves Santo al traslado del Cristo de la Buena Muerte

La presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco se perderá la Madrugá sevillana o La Pasión de Daganzo madrileña

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo / Gustavo Valiente Herrero / Gustavo Valiente / Xinhua

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Isabel Díaz Ayuso hará un tour por la Semana Santa de dos ciudades andaluzas: Málaga y Sevilla. La presidenta de la Comunidad de Madrid celebrará la festividad lejos de su Madrid natal durante un par de días para disfrutar del desembarco del Cristo de la Buena Muerte del Jueves Santo y la Madrugá sevillana del Viernes Santo.

Así lo han informado este martes fuentes de la Junta de Andalucía. Ayuso hará parada en la capital de la Costa del Sol para acompañar al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas --Cristo de Mena--, desde su desembarco por la mañana en el puerto de la ciudad por la Legión hasta su traslado a la sede de la Hermandad.

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En la capital andaluza, la presidenta madrileña vivirá el Viernes Santo con la Madrugá sevillana, aunque será una visita fugaz para regresar a Madrid y asistir por la tarde al municipio de Daganzo de Arriba, donde no se quiere perder la representación de La Pasión de Daganzo, declarada por la comunidad autónoma como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2014.

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