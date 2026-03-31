La Brigada Paracaidista visita a los niños hospitalizados en el Hospital Materno Infantil de Málaga

Como es tradición, los pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga han recibido este Martes Santo una visita muy especial: la de la Brigada Paracaidista “Almogávares VI” y de las Reales Cofradías Fusionadas.

Se trata de una iniciativa ya consolidada en el calendario del centro, que se repite desde hace más de una década, con el objetivo de acercar la tradición de la Semana Santa a los menores ingresados y a sus familias, que este año no podrán disfrutar de ella en la calle debido a su enfermedad.

Tanto los niños como sus familiares y profesionales han recibido con gran ilusión y entusiasmo la visita, que ha permitido romper durante unas horas con la rutina hospitalaria.

El Hospital Materno Infantil de Málaga recibe la visita de la Brigada Paracaidista y las Cofradías Fusionadas / L.O.

Planta de oncohematología

El delegado de Salud, Carlos Bautista, y el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, acompañados por miembros del equipo directivo y profesionales de Pediatría, han sido los encargados de dar la bienvenida a la comitiva, que ha estado encabezada por el hermano mayor de las Reales Cofradías Fusionadas, Rafael Romero Palomo, y por el general de brigada Excmo. Sr. D. Pedro Luis Gutiérrez Alcalá.

Los miembros de la brigada han visitado la planta de oncohematología infantil, donde han compartido momentos con los pacientes ingresados y sus familias. También han recorrido otras estancias, donde han saludado a otros pacientes y profesionales sanitarios, a los que han entregado obsequios y recuerdos.

Tradición desde 2010

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga ha destacado que esta visita, ya consolidada como tradición en el centro desde 2010, “refuerza el acompañamiento a los pacientes y contribuye a hacer más cercana su estancia hospitalaria”.

También ha subrayado que este tipo de iniciativas “ponen en valor la colaboración entre instituciones y el compromiso con el bienestar de los menores y sus familias”.

Asimismo, en el marco de las actividades organizadas por las Reales Cofradías Fusionadas en su hermanamiento con el hospital, se ha celebrado la habitual imposición de medallas a profesionales del centro en la Parroquia de San Juan Bautista.