Detección precoz y vida saludable, claves en la lucha contra el cáncer de colon

Hoy es 31 de marzo y se celebra el Día Mundial contra el cáncer de colon, una enfermedad que afectó el año pasado a 44.573 personas en nuestro país. En conjunto, el colorrectal es el tumor más detectado, por delante del de mama (37.682), pulmón (34.506), próstata (32.188) y vejiga urinaria (22.435). Esta cifra representa una incidencia estable de 85 casos por cada 100.000 personas al año. Además, por sexos, este tipo de tumor es el segundo más diagnosticado tras el de próstata en hombre y el de mama en mujeres y el segundo más mortífero tras el de mama en mujeres y el de pulmón en hombres. Autoridades sanitarias, profesionales de la medicina y las organizaciones que se dedican a la lucha contra el cáncer hacen visible en este 31 de marzo acciones para concienciar y prevenir esta enfermedad.

El pasado martes 24 de marzo, La Opinión de Málaga reunió a dos especialistas referentes de esta disciplina para debatir sobre la actual situación en el abordaje y la prevención de este tipo de cáncer. Acudieron a la llamada de nuestro periódico la doctora Paula Arbáizar, médico especialista en Aparato Digestivo en Hospital Grupo HLA El Ángel, y el doctor Santiago Mera Velasco, especialista en Cirugía General y Digestiva del Hospital Vithas Málaga.

«El cáncer de colon tiene una tasa alta de incidencia y prevalencia en nuestro país y se hace necesario seguir concienciando aún más a la sociedad para que la enfermedad no avance, de ahí la importancia de hacerse los cribados», aseguró el doctor Mera en su primera intervención.

Un momento del debate entre los especialistas reunidos por nuestro periódico / Jesús Mérida

La doctora Arbáizar también apostó por la prevención, que pasa, sobre todo en el cáncer de colon, «por llevar una vida lo más saludable posible, sobre todo en lo referente a la alimentación. La microbiota es muy importante, los hábitos de vida saludables hacen cambiar la flora bacteriana. Ya hay bastantes estudios que hablan sobre el aumento de bacterias proteicas en la flora que pueden incidir en la aparición de este tipo de tumor», comentó.

Aparte de la alimentación, la inactividad física (sedentarismo), el ritmo diario de nuestras vidas, el sobrepeso, el tabaquismo, la falta de Vitamina D, etc. son otros de los factores que aceleran la llegada del cáncer de colon.

«Cuando aparecen tumores en una población joven, hay que plantearse qué hacen ahora los jóvenes que no hacían nuestros mayores -afirmó el doctor Mera en relación al aumento de casos detectados en pacientes menores de los 50 años- Lo que está más demostrado es el cambio de hábitos de vida y de dieta, es decir, hemos pasado de unas comidas saludables de una dieta mediterránea a una dieta occidental, es decir, hemos abandonado las cocinas elaboradas con alimentos saludables por comidas ultraprocesadas, rápidas, con mucha carne roja y grasas saturadas a las que hay que añadir unos hábitos de vida sedentarios».

Los especialistas coincidieron en la necesidad de que el cribado se adelante a los 45 años, como se hace ya en EEUU (actualmente en nuestro país se inicia a los 50) ante el aumento de casos en esta franja de edad: «Este tipo de cáncer se suele dar en mayores de 50 años en un 70% de los casos; un 5% en menores de 40, y queda ese espectro de edad, entre 40 y 50 años, que tiene un 20-25% de los casos y que ahora está en el limbo en cuestión de cribados. De ahí que no estaría mal que se adelantara por lo menos cinco años», comentó el doctor Mera.

DRA. PAULA ARBÁIZAR HLA El Ángel: «El futuro del tratamiento de este cáncer pasa por los estudios molecular del tumor y metabólico del paciente» / l.o.

Escasa respuesta al cribado

Los programas de cribado para detectar la sangre en heces llevan ya más de una década instaurados en la sanidad pública andaluza, pero después de tantos años se sigue haciendo necesaria «más concienciación» porque la cruda realidad indica que aproximadamente el 60% de los pacientes andaluces de entre 50 y 69 años que reciben la indicación de someterse al cribado no atiende la petición que se le cursa desde los centros de salud. En Málaga la cifra es todavía peor, ya que el 68,8% de los malagueños no acuden a la llamada del cribado, lo que la sitúa como la provincia con peor tasa de participación.

En este aspecto se mezclan varios cosas que apuntan Arbáizar y Mera: la ausencia de síntomas en muchos casos, que puede hacer pensar al paciente que es innecesario someterse a este tipo de pruebas puede justificar la baja tasa de participación de la población en los screenings. «Yo siempre digo una frase que puede ser muy clarificadora de lo que pasa con los síntomas del cáncer de colon-expuso la doctora Arbáizar- habitualmente la molestia es inversamente proporcional a la gravedad, es decir, un sobrecrecimiento bacteriano o una intolerancia dan muchas molestias y no son patologías graves, sin embargo un cáncer de colon tarda mucho en dar síntomas y sí es una enfermedad grave».

Otros aspectos que inciden en la baja tasa de screenings son el desconocimiento de la población de lo que es en sí el screening, que es un simple análisis de una muestra de heces. También incide el miedo a hacerse una colonoscopia, que desde hace mucho tiempo también es un procedimiento indoloro porque se hace con sedación en caso de que dé positivo el cribado. «Las colonoscopias sirven para detectar y quitar pólipos y lesiones que, con el paso del tiempo se pueden convertir en tumores. Las colonoscopias salvan más vidas que los propios especialistas y cirujanos», aclaró el doctor Mera Velasco.

DR. MERA VELASCO Hospital Vithas Málaga: «Las colonoscopias sirven para detectar y quitar pólipos que, con el tiempo, se pueden convertir en tumores» / l.o.

Si el test en heces da negativo se recomienda repetirlo cada dos años. En caso de que el resultado sea positivo, se hace pertinente realizar una colonoscopia que determinará la existencia o no de tumores en el colon. Si el resultado de la colonoscopia es negativo se recomienda volver a hacerla cada cinco años.

La supervivencia media global de un cáncer de colon alcanza el 65% y los datos indican que si el cáncer es detectado en estadio 1 (el de mejor pronóstico) la superviviencia alcanza entre el 90-95 % de los casos; en estadio 2 sin afectación de ganglios, la horquilla se mueve entre un 75 y un 85%; en estadio 3, entre un 50 y un 70 por ciento, y el peor pronóstico, un estadio 4 con metástasis, las cifras de supervivencia se mueven entre un 10 y un 20%, con lo que se hace inexcusable transmitir a la ciudadanía la necesidad de hacerse cribados en primera instancia y pruebas como la colonoscopia, porque realmente salvan vidas.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el cáncer de colon son los antecedentes familiares. «Este asunto está muy estandarizado entre los pacientes. la norma es la siguiente: a partir de los cincuenta, o diez años antes del diagnóstico del familiar más joven, hay que hacerse colonoscopia. En esos casos, igual que si te han quitado pólipos, el cribado ya no sirve porque estás entrando en una población de riesgo», indicó la doctora Arbáizar.

El doctor Mera aclaró que este aspecto genético tiene su importancia, pero afortunadamente no es muy prevalente: «Creo que está entre un cinco y un diez por ciento. No influye tanto la herencia familiar. Lo que pasa es que sí es verdad que el que tiene antecedentes de esta enfermedad en su familia ya sabe que tiene más probabilidad que el que no la tiene. No hay que volverse loco», destacó.

El cáncer de colon es una enfermedad prevenible y en la que no hay que esperar a tener síntomas. Esa ausencia de sintomatología específica hace que debamos estar alerta ante cualquier cambio a nivel digestivo, en la regularidad a la hora de ir al baño, si se sufren diarreas, estreñimiento, dolor, pérdida de peso injustificada, pero sobre todo si detectamos sangrados después de ir al cuarto de baño, etc. son motivos más que justificados para acudir al especialista para ser tratado.

Diferentes estadios

Cuando se detecta el tumor hay que evaluar muy bien el tratamiento, que dependerá del estadio del tumor. «Si el tumor está más avanzado se pueden plantear terapias previas con quimioterapia y radioterapia para intentar reducirlo para, posteriormente, proceder a la cirugía. Si el tumor se encuentra en una fase inicial la operativa suele ser al revés que la anterior, se suele hacer cirugía en primera instancia para, posteriormente someterlo a tratamientos de quimioterapia», señaló el doctor Mera.

Nuestros invitados coincidieron en señalar que una vez detectado el cáncer, el tratamiento debe ser analizado de forma multidisciplinar, lo que permitirá un abordaje integral porque cada caso es diferente y cada vez con más frecuencia se hacen tratamientos individualizados, que se escapan de pautas preestablecidas vigentes hasta hace poco tiempo.

El doctor Mera citó un ejemplo que cada vez se aplica más en los pacientes de cáncer de recto, el watch and wait (mirar y esperar), que no es otra cosa que dar el tratamiento posoperatorio justo antes de la operación: «Le damos la radio y los 6-8 ciclos de quimio que antes le dábamos después. Y lo operamos. ¿Por qué? Porque eso va demostrando que llegamos cada vez más a una figura que es la llamada respuesta completa, que significa que desaparece el tumor y que en ese escenario, que es en lo que se está avanzando en estos años, llevar la adyuvancia a la neoadyuvancia además con muy buenos resultados y cifras progresivamente más esperanzadoras de pocas recidivas a los 3 y 5 años, incluso con algún caso con metástasis. De esta forma ahorramos al paciente operaciones muy cruentas», afirmó.

Los tratamientos del futuro contra el cáncer de colon pasan, según la opinión de la doctora Arbáizar, por esa medicina individualizada: «cada vez se va a estudiar más molecularmente el tipo de tumor y también metabólicamente al paciente, además están en fase de estudio tratamientos tan interesantes como el trasplante de microbiota, los virus oncolíticos que son transformados genéticamente para actuar contra las células tumorales, o las vacunas específicas », aseguró.

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Más concienciación

Los doctores Arbáizar y Mera se mostraron partidarios, si tuvieran que hablar con la Administración para fomentar los hábitos saludables para prevenir el cáncer de colon, entre otras medidas, de bajar el IVA a todos los alimentos saludables, facilitar un acceso más cómodo a actividades deportivas, promover actividades al aire libre y actividades saludables y concienciar a la población de la necesidad de hacer el cribado de sangre en heces porque «siempre será mejor detectar un cáncer a tiempo que cuando se encuentra ya más avanzado, porque una detección precoz es curación segura», aseguró la doctora Mera.