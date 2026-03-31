La huelga en el Metro de Málaga seguirá este Miércoles Santo tras el "éxito" del primer paro

El Metro de Málaga funciona este martes con normalidad después del “éxito” del paro parcial de este lunes, el primero de los tres convocados en Semana Santa por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo, según ha informado CCOO, que mantiene las movilizaciones previstas para este miércoles.

La huelga en el Metro de Málaga se desarrolló de 17:30 a 20:30 horas y ocasionó “situaciones de saturación y largas esperas” en estaciones y andenes, ha indicado CCOO —convocante junto a CSIF—, mientras que la Junta de Andalucía ha señalado que se prestó el servicio “sin aglomeraciones excesivas”, con una caída de la demanda de un 13 % en esa franja horaria respecto al pasado Lunes Santo.

Durante el periodo de huelga, se registró un seguimiento del 100 % por parte del personal de operaciones y “numerosos” usuarios no pudieron acceder a los trenes “debido a la falta de capacidad del servicio”, ha sostenido el sindicato.

CCOO ha detallado que en la Línea 1 del Metro de Málaga, con frecuencias de paso cercanas a los 9 minutos, “los trenes llegaban completamente llenos a Andalucía Tech y se saturaban definitivamente en la estación de Clínico, impidiendo la entrada de más pasajeros”, por lo que “muchas familias se vieron obligadas a dejar pasar varios convoyes, acumulando esperas prolongadas”.

En cuanto a la Línea 2, ha asegurado que se vivió “una situación similar”, pues los trenes alcanzaban la cabecera de Palacio de los Deportes ya sin capacidad. “Con intervalos de unos 10 minutos, numerosos usuarios se quedaron en los andenes sin poder utilizar el servicio, lo que incrementó la tensión en varias estaciones”.

Este escenario es “consecuencia directa de la falta de previsión y de la inacción de la dirección ante un conflicto laboral que lleva semanas sin avances”, ha subrayado.

Además, ha denunciado la contratación de personal externo durante la jornada de huelga para cubrir funciones en estaciones, una práctica que, según ha advertido, podría vulnerar el derecho fundamental de huelga.

El comité ha instado a la Junta de Andalucía a intervenir de forma inmediata como parte implicada en un servicio público esencial y ha criticado la “falta total de voluntad negociadora” mostrada tras la última reunión en el SERCLA.

Los representantes de los trabajadores han exigido a la dirección de la empresa que “abandone su postura inmovilista” y han avisado que “de no producirse avances, el próximo miércoles 1 de abril continuarán las movilizaciones”, en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Los tres paros parciales convocados por el comité de empresa (CCOO y CSIF), en franjas de tarde de lunes, miércoles y jueves, coinciden con la Semana Santa en Málaga, uno de los periodos de mayor afluencia de viajeros en la ciudad.

Servicios mínimos

Según la Junta, durante el paro parcial de este lunes el servicio se prestó "sin ningún incidente y sin aglomeraciones excesivas".

Los servicios mínimos eran del 60 % en las tres horas de huelga, por lo que el intervalo de paso en esa franja era de un tren por estación cada 7-8 minutos, cuando sin paro habría sido cada 5 minutos, ha detallado.

Al finalizar el paro, la demanda había caído un 13 % respecto al mismo periodo del pasado Lunes Santo, según la Junta de Andalucía.