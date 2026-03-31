Juanma Moreno: "Esperamos que la desconexión Málaga-Madrid no tenga impacto en el turismo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha deseado que la “desconexión” por tren entre Málaga y Madrid tenga “el mínimo impacto en el turismo”, que se espera masivo desde este Jueves Santo en la comunidad.

Moreno, que ha acudido a la salida en estación de penitencia de la hermandad del Cerro del Águila en Sevilla, donde ha atendido a Canal Sur Radio, ha explicado que desde este jueves se espera la “llegada masiva de visitantes”.

El Jueves Santo ya es festivo, ha añadido Moreno, lo que “propicia que puedan llegar muchos ciudadanos, sobre todo del resto de España, a Andalucía a disfrutar de la Semana Santa, así como de todo lo que ofrece la comunidad en restauración, gastronomía, parajes y naturaleza”.

El presidente andaluz ha explicado que los datos de turismo serán “buenos” pese a la falta de conexión de la Costa del Sol con Madrid a través de tren de alta velocidad, interrumpido mientras se arreglan las incidencias provocadas por el tren de borrascas que afectó a Andalucía.

“Esperamos y deseamos, y lo deseamos de verdad, que la desconexión que tiene la provincia de Málaga con Madrid no tenga impacto, o tenga el menor de los impactos posibles, tanto en Málaga como en el resto de Andalucía”, en las cifras del turismo, ha señalado el presidente de la Junta.

Moreno ha asegurado que, por ahora, el balance de la Semana Santa es bueno puesto que “está funcionando bien, aunque haya habido algunos incidentes en Sevilla”, en alusión a dos incendios menores que se han producido el Domingo de Ramos y el Lunes Santo en la capital andaluza y que afectaron de forma leve al discurrir de las hermandades.

El presidente andaluz ha explicado que acude estos días a las hermandades que le invitan, aunque no puede ir a todas, por lo que ha pedido disculpas a las que se quedan fuera de su agenda.

Moreno, en Málaga

Moreno ha recordado que este Miércoles Santo estará en Málaga, donde sale en la Fusionada de San Juan con el Cristo de la Exaltación. “Es un momento para mí muy esperado”, ha afirmado.

No solo Moreno es cofrade. Su hijo Fernando, que le ha acompañado este Martes Santo a la salida del Cerro del Águila, en el barrio del mismo nombre de Sevilla, es hermano tanto de la Esperanza de Triana como de El Amor, ambas de la capital andaluza.

“Es un cofrade intenso, me acompaña cada vez que puede y es una persona que le gusta mucho la Semana Santa. Yo se lo respeto porque es una vocación que él tiene de manera natural y me siento muy gratificado de que me acompañe en estos días”, ha señalado sobre su hijo el presidente andaluz.