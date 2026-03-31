Lagoom Living recibe más de 7.100 solicitudes para sus 62 VPO de Distrito Universidad en Málaga y publicará hoy un listado provisional

La gestora de inversión inmobiliaria Lagoom Living, especializada en el desarrollo de vivienda en alquiler asequible en colaboración público-privada en España, ha informado este martes de que el proceso de inscripción abierto el pasado 16 de marzo para la adjudicación de las primeras 62 viviendas de la parcela R3 en Distrito Universidad de Málaga se ha cerrado con una "enorme respuesta" de 7.103 solicitudes registradas en 15 días.

Estas 62 viviendas (que son de modalidad de precio limitado) forman parte de un desarrollo de 530 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible. El desarrollo completo del sector tiene previsto su horizonte de finalización en junio de 2026, pero Lagoom Living ha conseguido adelanta los plazos previstos en esta primera fase, poniendo ya estas unidades a disposición de los ciudadanos interesados.

"Esta cifra pone de manifiesto la excelente acogida que ha tenido este modelo en Málaga y evidencia, una vez más, la necesidad real de ampliar la oferta de vivienda destinada a alquiler asequible en la ciudad", comenta la promotora.

Próximos pasos del proceso

Una vez finalizado el plazo de inscripción, Lagoom Living procederá a publicar el listado provisional de solicitantes hoy martes a partir de las 14.00 horas en https://lagoomliving.es/viviendas-lagoom/distrito-universidad-r3.

"El plazo de alegaciones permanecerá abierto hasta el 9 de abril, incluido. Posteriormente, se anunciará el listado completo con una relación de las personas admitidas y excluidas de la presente convocatoria", señala.

Lagoom Living afirma que tras el "éxito" de esta primera convocatoria, está avanzando ya en la planificación de una segunda fase de adjudicación que incluirá cerca de un centenar de nuevas viviendas protegidas dentro del mismo desarrollo (en esta ocasión de régimen general, por lo que su límite requerido de ingresos establecidos de IPREM será más bajo), con el que busca la generación de "soluciones reales" en materia de acceso a la vivienda. Esta segunda fase de anunciará "en las próximas semanas".

Lagoom Living está contruyendo viviendas en alquiler asequible de VPO en el Distrito Universidad de Málaga capital. / L. O.

Colaboración institucional

La promotora explica que Distrito Universidad es un proyecto "pionero" fruto de la colaboración entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Con fondos Next Generation de la Unión Europea, la iniciativa está financiada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

"Este modelo de cooperación público-privada permite avanzar hacia un urbanismo más sostenible, accesible y centrado en las necesidades reales de la ciudadanía, consolidando a Málaga como una de las ciudades más avanzadas en el desarrollo de vivienda asequible en España", ha afirmado.